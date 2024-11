Presentadores de ‘La Red’ se ‘agarraron’ por la canción +57 en plena emisión

Hace una semana, la polémica de +57 se tomó las redes sociales, ya que dicha canción realizaba apología a la sexualización de menores de edad. Si bien la letra ya fue modificada, sigue generando opiniones divididas en redes sociales. Los presentadores de ‘La Red’ no podían ser la excepción de la regla dado al enfoque del programa.

En medio de toda la polémica, dos de los presentadores del programa se llegaron a levatar la vos por sus dieferentes opiniones.

Presentadores de ‘La Red’ se ‘agarraron’ por la canción +57

En medio de la discusión que estaban teniendo, Mary Mendez inició mencionando su desacuerdo con la sexualización de la mujer “Dejen de usarnos a las muejres como si fueramos sus armas para comerzializar productos, porque nos están comercializando a nosotras”. Del mismo modo Frank Solano mencionó “Uno no le peude dar al artista ni la fotaleza política, ni la responsabilidad política de cambiar un país, porque la obra lo que hace es reflejar una realidad. No estoy de acuerdo que le pongan el nombre Colombia, no estoy de acuerdo con el +57″.

En medio de su intervención, Mary Mendez lo interrumpió mencionando “¿Pero era necesario sacar una canción así para que pase algo en el Congreso?”, Frank mencionó bastante alterado “Mary Mendez, no discutas por mi, respeta que yo te escuché”.

Luego de que el ambiente se calmara un poco, Juan Carlos Giraldo intervino, y dio su opinión sobre la canción “La ciudad donde yo vivo que es la que sufre de ese flajelo. Tengo dos sobrnas, tengo una sobrina de 13 años y lo ultimo que quiero es que a mis sobrinas las estén morboseando porque tienen fourtheen y están buenas desde los fourtheen”.