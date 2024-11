Periodista de Noticias Caracol avivó rumores de relación con reconocido reguetonero

Noticias Caracol sigue liderando en las cifras de rating frente a sus directos competidores, los informativos de RCN, City Tv y Canal Uno . Parte de la preferencia de la audiencia con el formato está ligada a los talentos que muestran en pantalla, dentro de los que destaca la paisa Érika Zapata, quien avivó los rumores de una relación con un reconocido reguetonero.

Zapata ha logrado hacerse un espacio en el corazón de la audiencia por varios factores, dentro de los que se encuentra la manera cercana en la que da a conocer los hechos noticiosos en sus notas y reportajes, ya que hace uso de expresiones arraigadas en la cultura antioqueña; a lo que se le suma su historia de superación, ya que a punta esfuerzo y dedicación logró obtener una beca de estudio en la Universidad Católica Luis Amigo, estudios que costeaba ayudando a sus padres en una tienda.

Este reconocimiento desde lo televisivo ha llevado a que la vida de Érika despierte un gran interés, mismo que la ha llevado a acumular una vasta comunidad de seguidores en las redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde ya acumula 225.000 seguidores. Justamente esta plataforma fue testigo de la hermosa y amistosa relación que ella tiene con el cantante Andy Rivera, hijo del artista Jhonny Rivera, de quien tiempo atrás se había estipulado tenían un idilio.

Aunque cabe acotar que este vínculo amoroso quedó descartado luego de que Zapata extresara en un trino: “Se queda uno pensando en la cantidad de mensajes horribles de muchas mujeres ante el chisme que surgió que yo tenía una relación con Andy Rivera. Yo no lo conozco en persona. Es hermosísimo y talentoso, pero no es novio mío, ni lo conozco. (...) Me han dicho cosas como que soy la bestia de la relación, que soy un fetiche, que es imposible que él haya tenido tan mal gusto. Me considero una gran mujer, inteligente, y que valgo la pena. Hay gente llena de veneno. No sé cómo surgió ese chisme, pero me sacó una sonrisa”.