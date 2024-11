Cabezas de Stock Models rompieron el silencio sobre el caso de Ingrid Karina

La historia de vida de Ingrid Karina Sánchez, exmodelo de Stock Models que actualmente se encuentra en condición de calle, le ha movido las fibras a millones de internautas, luego de que la mujer diera a conocer que llegó a este punto tras la muerte de una de sus hijas, quien partió de este mundo terrenal con solo 7 años. Tras el revuelo y la viralización de varios contenidos en redes, representantes de esta agencia de modelaje salieron a hablar al respecto.

PUBLICIDAD

El relato de esta mujer ha llegado al corazón de los colombianos y más a los habitantes de Medellín, ciudad en la que, asegura, ha recibido todo tipo de maltrato en su contra, desde insultos y desprecios, hasta el punto que ha sido atropellada e incluso ha recibido varias puñaladas. Estas imágenes llegaron a los ojos y oídos de uno de sus hijos, quien aseguró creo una cuenta en TikTok, que ya acumula bastantes seguidores para que, cuando su madre se rehabilite, pueda incorporar su imagen en el mundo digital como fuente de trabajo.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🤳 >>> Así se veía de joven Karina, exmodelo de Stock Models antes de estar en condición de calle

“Creé esta cuenta para que cuando mi mamá se recupere tenga de qué vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer y no tienen quién les dé trabajo. Ella podría dedicaré a las redes porque es algo que siempre le ha gustado, entonces me gustaría darle esta cuenta con un número muy importante de seguidores para que tenga de qué mantenerse y pueda contar su vida”, expresó el joven, que responde al nombre de Juan Antonio.

Tras esta situación, una de la cofundadora de esta agencia que completa casi tres décadas de existencia, salió a hablar en entrevista con Red + Noticias, medio en el que aseguró están haciendo lo posible para poder ayudar a Karina: “Hemos averiguado con todo el equipo, pero la verdad nos sorprende porque ninguno la identifica bien. (...) No sabemos si está muy cambiada físicamente o qué sucede. (...) Es una situación muy difícil y nos gustaría ayudar, (...) lo complicado es que no la hemos podido reconocer, pero por supuesto que nos gustaría ayudar”.