Daiky, mejor amigo de Karol G salió a defenderla tras las fuertes críticas por +57

+57 es el título de canción lanzada hace casi una semana por Karol G junto a Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd, Ovy On the Drums y Dfzm. Actualemnte, el tema ocupa el puesto número 1 en las plataformas de streaming como Spotify y Apple Música, pero también ha sido tema de conversación a nivel nacional. Primero criticaron la canción por ser aburrida y no cumplir con las expectativas que se planteó la audiencia, por otro lado, una frase del tema que ha sido señalada de pedófila a o que incita a la sexualización de menores, ya que Maluma y Feid cantan: “Mamacita desde los fourteen”.

Al respecto, han salido haters de todos los lugares posibles, las personas que odian el reguetón tomaron la oportunidad para salir y tirarle a los mayores exponentes del género dentro y fuera del país. A pesar de son varios los que participan, a la que le fue peor fue a Karol G, todas las críticas han ido para ella, quien no pudo aguantar y salió a pedir disculpas públicas por lo ocurrido, pero este acto para muchos no significo nada.

“Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, escribió la cantante G en su Instagram. J Balvin y Feid mostraron su apoyo a las sinceras palabras de Karol.

Las palabras de Daiky para su mejor amiga

El mejor amigo, Daiky Gamboa también, salió y la defendió por completo, siendo un ejemplo de como Karol ayuda a los demás artistas para visibilizarlos. Para muchos, esto también hace alusión a las declaraciones de Farina sobre la visibilización femenina en el género, en el que supuestamente Karol G no daba oportunidad de nada.

“Orgullo del ser humano al que tengo el privilegio de tener como amiga y como profesora, porque por medio de sus acciones aprendo todos los días a cómo ser, pero sobre todo a cómo NO ser... Soy uno de los artistas que tiene el privilegio de haber sido apoyado y empoderado por ella, porque ella al ser tan grande le ha brindado espacios en sus conciertos a artistas emergentes para que se presenten ante los millones de personas que la ven, ha dejado de cantar sus propias canciones en shows de entrevistas para darle la oportunidad a artistas emergentes de Colombia” señaló.