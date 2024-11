Apareció hijo de Karina, exmodelo de Stock Models que se encuentra en condición de calle

Hace unos días se hizo tendencia en redes sociales el video donde Ingrid Karina es entrevistada por Andrea Moreno, una persona que se dedica a rehabilitar personas en condición de calle, revelando que fue reconocida modelo de la agencia Stock Models, una de las academias más importantes el país

Dentro de su lerato mencionó que se encuentra en esa condición debido al dolor de perder a su hija de 7 años causándole un gran dolor afectivo “Perdí a mi hija(..) murió de una enfermedad” además de mencionar que se siente sola en las calles de Medellín, donde ha puesto su vida en riesgo, ya que ha recibido varias puñaladas y siendo atropellada dada su condición.

Apareció hijo de Karina, exmodelo de Stock Models

En el mencionado video, también relata que tiene dos hijos preparados y profesionales, pero que no quiere interrumpir en sus vidas para que se preocupen por su estado. Sorpresivamente, uno de sus hijos, Juan Antonio, apareció en redes sociales para brindarle apoyo.

El joven creó una cuenta de TikTok donde ha publicado diferentes fotografías y videos con el objetivo de que Ingrid Karina tenga ingresos económicos a través de las redes sociales cuando decida iniciar su proceso de reabilitación. El joven menciona: “Con este video quería aclarar algunas dudas. Yo creé esta cuenta para que cuando mi mamá se recupere tenga de qué vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer y no tienen quién les de trabajo. Ella podría dedicare a las redes porque es algo que siempre le ha gustado, entonces me gustaría darle esta cuenta a pensa se recupere con un número muy importante de seguidores para que tenga de qué mantenerse y pueda contar su vida.”

Del mismo modo mencionó que ella es la indicada para contar su historia y no él en su rol dde hijo “Muchos me han dicho que cuente su historia, pero la única que puede contar su historia es ella”. Así que muchos están expectantes del reencuentro entre amdre e hijo y lo que podría ser una próxima rehabilitación de Karina y pueda seguir brillando con su personalidad.