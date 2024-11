“Habla como mamá”: Le dicen a Luisa Fernanda W por comentario sobre “+57” de Karol G

La polémica por la más reciente canción lanzada de Karol G, en la que participó un grupo de superestrellas del género urbano como: Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Blessd y Ryan Castro, no para. Esta canción lleva el nombre del código de área de Colombia porque era “un emotivo homenaje de parte de los artistas a sus raíces”; sin embargo, la letra ha sido fuertemente criticada por frases que hacen apología al consumo de drogas, a una sexualidad desenfrenada y a sexualización de menores de edad. Luisa Fernanda W también publicó un video en el que habló de la canción y sus seguidores le dijeron que “habla como mamá”.

Esta canción fue producida por Ovy on the Drums, en la que cada artista aporta su estilo único, “creando una colaboración dinámica que está destinada a convertirse en un himno”, según indicó Universal Music.

Luisa Fernanda W habló de la canción “+57” de Karol

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido publicó un video en el que dijo: “A mí no me parece que el ritmo esté como mal, está chévere, es como para uno ir a perrear a una discoteca hasta abajo (...) Los que vivieron la adolescencia conmigo saben que cuando los artistas se juntaban era para hacer unos hit, hacían unas vainas espectaculares, la letra era igual a la que estamos escuchando hoy día, que no es que sean poemas, eran canciones que te tocaban demasiadas fibras y que hoy las escuchas y son himnos”.

Luego aseguró que los colombianos tenían muchas expectativas con la canción por la cantidad de artistas tan importantes para el género y que le han dado la vuelta al mundo ondeando la bandera de Colombia.

“Como sociedad hemos normalizado un montón de cosas, las drogas, sexualizarlo todo, es impresionante. Para mí la juventud está, bueno no todos, pero los veo tan perdidos y estoy hablando literal como mamá, en la fiesta, en las drogas, tienen eso como si fuera lo máximo y no saben el mal tan grande que se están haciendo”, dijo Luisa Fernanda W.

La creadora de contenido y madre de dos hijos con el cantante Pipe Bueno, aseguró que esta no es una canción que le dejaría escuchar a sus hijos.

Ante el video sus seguidores se pronunciaron diciendo: “Tan sana ella ahora”, “Faltaba que dijera la opinión la señora madre, ay no jaja”, “Lu ya es una señora, ya piensa como mi mamá jajaja”, “Lo que yo veo mal es que le hayan puesto +57, es obvio que íbamos a pensar que era un homenaje a Colombia y a los talentos tan increíbles que tenemos, pero fue todo lo contrario” y “Me encanta Lu que a pesar que Maluma es el padrino de su hijo y hace parte de esa canción aún así da su opinión al respecto y muestra la realidad de lo que , súper Lu , te quiero”.