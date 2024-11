Erika Zapata de Noticias Caracol habló de su historia de amor que terminó mal, “descerebrados y vacíos”

Erika Zapata es una comunicadora social y periodista, que durante cinco años ha hecho parte de Noticias Caracol, buscando llevar a los televidentes los principales hechos que ocurren en su natal Medellín, a partir de diferentes reportajes y también desde rol en el ‘Ojo de la noche’. Sin duda, el estilo único a la hora de presentar, para algunos, bastante popular ha traído consigo el cariño del público y por ende, una amplia visibilidad en sus redes sociales, donde hace algunos días, Erika habló de su historia de amor que terminó mal.

La periodista, quien se hace presente durante las primeras emisiones y también en las del medio día, ha sabido destacarse por su carisma y espontaneidad ante las cámaras, lo cual no termina siendo una sorpresa para quienes la conocen y tienen claro el potencial con el que cuentan. Sin embargo, el camino para Erika no se ha sido sencillo, teniendo en cuenta que desde muy corta edad luchó por cumplir su sueño de convertirse en periodista, el que hoy termina siendo toda una realidad.

Pero, al estar enfocada en su rol como periodista, terminó haciendo a un lado, el amor, pues en pasadas entrevistas confesó que no ha tenido novio y espera que llegue un hombre con el que pueda compartir proyectos, alegrías y disfrutar de varios momentos. Sin embargo, hace pocos días se tomó el tiempo de compartir una de sus historias, la cual no terminó con un final feliz.

“Hace un buen tiempo me gustó alguien que cuando me atreví a decirle mis sentimientos me dijo que los amigos lo iban a criticar porque estaban acostumbrados a verlo con “viejas chimbas”. No sé qué tipo de amigos tiene esa persona, pero son unos descerebrados y vacíos”, fueron las declaraciones expuestas por Erika Zapata.

Cabe resaltar que minutos más tarde, estas fueron eliminadas de su respectiva cuenta de ‘X’, situación que ahora termina siendo bastante común en la periodista de Noticias Caracol.

¿Cuántos años tiene Erika Zapata de Noticias Caracol?

Erika Zapata, de Noticias Caracol, tiene 28 años de edad y vive en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín. La paisa desde muy corta edad demostró su gusto por los estudios, lo que trajo consigo que obtuviera buenas calificaciones y tuviera clara la profesión a la que deseaba dedicarse.