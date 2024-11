Ella es Karina, exmodelo de Stock Models que se encuentra en condición de calle “Me siento sola”

Stock Models ha sido por años una de las agencias de modelaje más reconocidas del modelaje, ya que por allí han pasado personalidades como Catalina Gómez, Paloma Vélez, Patricia Vásquez y Carolina Castro. Pese a que algunas han tenido éxito, otras no, como Karina, quien gracias a un video de una persona que se encarga de ayudar a rehabilitar personas, la encontró en condición de calle en Medellín.

Ella es Karina, exmodelo de Stock Models que se encuentra en condición de calle

El video se está empezando a hacer tendencia, ya que la Andrea Moreno, quien se encarga de buscar personas en condición de calle y ayudarles a tener una rehabilitación íntegra, se encontró con Karina, una exmodelo quien según ella, habla siete idiomas y conocimientos de economía. Karina confesó que llegó a incursionó en el modelaje desde los 15, hasta un poco más de sus 20.

En medio del relato, Karina confesó que no sabe robar, ni quitarle la vida a las personas. Cuando Andrea le preguntó sobre las razones que la llevaron a las calles, Karina respondió “Como todas las personas aquí en el bronx tienen un dolor afectivo. Me siento sola, le dediqué todos los años de mi vida a mis hijos. Duré 20 años casada, y en este momento estoy como perdida, no me ha ayudado nada Medellín, soy de Ocaña, Norte de Santander “.

Del mismo modo, mencionó que parte de ese dolor afectivo fue el fallecimiento de su hija cuando la pequeña tenía siete años “Perdí a mi hija(..) murió de una enfermedad”. Del mismo modo recalcó que tiene dos hijos mayores que espera que no la vean en esas condiciones, ya que no quiere ser una carga para ellos, ya que están en el extranjero.

Además, se refirió a su adicción al bazuco “Es bueno que la gente entienda que todo eso tiene un costo(...) todo tiene una enseñanza en la vida porque en el bazuco hay más dolor que cualquier otra cosa, adicción es adicción”. Lo que más impactó a los internautas fue la manera en la que e expresaba, ya que se escucha de una manera muy educada, y muchos esperan que pueda encontrar la ayuda necesaria para poder salir de las calles de Medellín y rehacer su vida.