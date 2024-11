Aspirantes a ‘La Casa de los Famosos’ arremetieron contra Yeferson Cossio, Yina Calderón y ‘La Liendra’

El pasado 4 de noviembre iniciaron las votaciones de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ correspondiente al primer grupo de aspirantes conformado por la empresaria Manuela Gómez, y la creadora de contenido Melissa Gate.

A ellas se suman la cantante Marilyn Oquendo, la cantante Yina Rose, la reina de las bromas Juliana Seligmann, y también la creadora de contenido Deiry Vargas. Las seis han estado en constante promoción para incentivar los votos, y más cuando ‘La Casa de los Famosos Colombia’ ofreció el primer boletín.

Sin embargo, hace poco desde el Instagram del reality del canal RCN publicaron un video con una pregunta muy importante en la que revelaron a quiénes no quisieran ver dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Melissa Gate contra Yeferson Cossio y ‘La Liendra’

En el clip la primera en encender la polémica es la controversial Melissa Gate, quien lidera las votaciones, pues se refirió a dos creadores de contenido como lo son Yeferson Cossio y Mauricio Gómez, más conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’.

“Espero no ver ni a ‘La Liendra’ ni a Yeferson Cossio, por favor sigan haciendo sus negociuchos por allá afuera”, dijo Melissa Gate. Seguidamente apareció A Deiry Vargas quien dijo que “quien no me gustaría ver dentro de la casa a Valentino y a Yina Calderón”. Es de recordar que mucho se ha dicho sobre el supuesto ingreso de la polémica DJ a la temporada, sin embargo, nada se ha confirmado todavía.

Juliana Seligmann envía mensaje a las “morrongas”

Por su parte, la cantante Marilyn Oquendo precisó que dentro de la convivencia “no voy a permitir las mentiras los corrilos”, mientras que Manuela Gómez indicó que no permitirá que le falten el respeto a ella o su hija. Por último, Juliana Seligmann que “no voy a permitir que haya morrongas porque las voy a desenmascarar a todas”.

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Para poder votar por una de las seis aspirantes a participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada lo primero que tiene que hacer es ingresar a la página del reality de RCN.

Crear una cuenta

Ingresar su nombre completo para comenzar

Agregar el número de celular para completar su registro

Anotar su correo electrónico para activar su cuenta

Presionar sobre el nombre de la o el participante que desea

Las votaciones se abrirán los lunes a las 6:00 a.m. y se cerrarán los domingos a las 4:00 p.m., cada uno de los ganadores será anunciado los domingos en la emisión de Noticias RCN de las 7:00 de la noche.

El sistema de votación se llevará a cabo durante seis semanas, por lo que el último participante escogido bajo el método de votación se conocerá el próximo 15 de diciembre.