“No lo quieren”: Mateo Carvajal contó la historia de amor que vive su hijo en el colegio

Mateo Carvajal no se contuvo y decidió hacer pública la situación que vive a diario su hijo, Salvador, en el colegio, dejando ver que el “romance” que tiene con una niña no ha sido tan próspero como él quisiera para el pequeño. Además, aprovechó para responder una pregunta relacionada con este tema, pero orientada a su vida privada.

El influencer ha dejado claro en más de una oportunidad lo mucho que le gusta pasar tiempo con su hijo, usando sus redes sociales para mostrar las diferentes dinámicas que ambos protagonizan, desde viajes a diferentes lugares, paseos y sesiones de juegos en casa que enternecen a sus seguidores.

Este tipo de contenido le ha dejado al joven varios elogios de los internautas, etiquetándolo como un papá amoroso e involucrado en la vida de su hijo, en especial por el poco tiempo que pasan juntos debido a que comparte la custodia del niño con su expareja, Melina Ramírez.

Pero no todo son juegos y paseos para el par, ya que a través de sus redes sociales Mateo Carvajal aprovecha para mostrar otras facetas de su hijo como la de galán, compartiendo un clip en el que dejó ver cómo le fue a Salvador en su “primera cita”.

Y ahora que han pasado algunos meses de este evento, el atleta decidió ahondar un poco más sobre este tema después de que un seguidor le preguntara cómo le había ido a su hijo con su “amiguita”.

“Es una niña del salón de Salvador y es la que le gusta, pues. Pero todos los días le terminan, entonces todos los días me cuenta una historia diferente de que hoy sí lo querían, después no lo quieren y esa es su historia de amor”, dijo el colombiano entre risas.

¿A Mateo Carvajal tampoco le va muy bien en el amor?

Durante la misma sesión de preguntas y respuestas, un internauta decidió abordar al joven con una interrogante relacionada con el amor, pero con un tono más contundente que casi lo dejó sin palabras.

Y es que el internauta no dudó en preguntarle “¿qué se siente tenerlo todo pero no tener una mujer que te ame por quien eres?”, lo que causó una reacción de risa en Mateo Carvajal. Sin embargo, también aprovechó para compartir un tierno mensaje.

“Desde que nació mi hijo yo experimenté algo que a mí me llena por completo. Yo me pudo ir mañana y logré experimentar como ser humano la cosa más poderosa que yo creo que uno pueda sentir y es ese amor por ese hijo. Y yo adquirí de manera natural (...) un compromiso que va con mi hijo hasta el día que yo me muera. Entonces es como que mi prioridad y mis cosas y todo lo más importante está él”, dijo con emoción el joven.