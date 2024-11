Experiodista de Noticias Caracol confesó el motivo de su separación luego de 10 años de matrimonio

Noticias Caracol se ha consolidado como uno de los informativos más vistos en Colombia debido a la amplia cobertura de noticias que suele brindarles a los televidentes durante las más de tres emisiones que se han presentes durante la mañana, tarde y noche de los colombianos. Acompañados, por supuesto, de un equipo experimentado de presentadores y periodistas, quienes también se destacan por algunos detalles sobre su vida y ahora una experiodista de Noticias Caracol confesó el motivo de su separación luego de 10 años.

Mónica Jaramillo, durante varios años fue una de las caras principales de Noticias Caracol durante la primera emisión, estando acompañada en ocasiones de Juan Diego Alvira, encargándose no solo de informar, sino también de ganarse el cariño de los televidentes a diario. Sin embargo, la periodista decidió dar un paso al costado, con el fin de pasar tiempo de calidad con su hijo, Joaquín, fruto de su relación con Luis Eduardo Valencia.

A pesar de haber conformado una familia junto a Luis Eduardo y luego de aproximadamente 10 años compartiendo, la ahora expareja decidió separarse, noticia que se confirmó hace varios meses, pero que ya llevaría un buen tiempo. Si bien, la experiodista de Noticias Caracol no se ha referido de manera contundente a este tema, estuvo haciendo parte del pódcast ‘Sin reserva’ con José Fernando Patiño, también experiodista de Noticias Caracol, revelando detalles de su separación.

Por supuesto, Mónica, destacó que su hijo, fruto de esta unión, es lo mejor que le ha pasado en la vida, con quien busca vivir y aprender a diario como ser mamá, sin embargo, con el paso del tiempo con el padre de su hijo, Luis Eduardo, comenzaron a notar que iban por caminos diferentes y los propósitos que ambos tenían no se acercaban al otro, dejando claro que no hubo una tercera persona entre ellos, sino, por el contrario, las cosas entre ellos ya no eran las mismas.

“Nosotros somos de la generación que se casó muy joven. Yo me casé de 26 años, mi exesposo tenía 30 y ha habido una evolución muy grande y empezó a haber unos desencuentros en el camino hacia donde íbamos. Cada vez soy más consciente de lo que quiero en mi vida y cuando esos límites ya empiezan a superar lo que uno puede soportar, porque tampoco salgo corriendo a la primera, pero después de un proceso de consciencia es hablar con la pareja y decir, creo que hasta acá llegó nuestro matrimonio, nos podemos seguir respetando, pero entendámonos desde la naturaleza que cada uno está buscado y es momento de separarnos”, fueron algunas de las declaraciones dada por Mónica Jaramillo.

¿Quién es la actual pareja de Luis Eduardo Valencia, exesposo de Mónica Jaramillo?

Toda una ola de comentarios desató la nueva relación, del exesposo de Mónica Jaramillo, Luis Eduardo Valencia, pues se trata precisamente de una de las colegas y con quien Jaramillo habría trabajado, tratándose precisamente de Ana María Navarrete, que también formo parte de Noticias Caracol y lleva ya varios meses de noviazgo con Valencia, quien es un conocido abogado y también hijo de Fabio Valencia Cossio, exministro del Interior.