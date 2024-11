Cancelan a Roro, famosa influencer ‘tradwife’ por ayudar con grupo neonazi en tragedia de España

La DANA y las inundaciones que han afectado a varias poblaciones de Valencia han generado la peor tragedia natural de España en sus últimos años: son miles los damnificados que se han quedado sin sus seres queridos, sin comida, sin luz y sin agua con sus pueblos y vidas destruidas. De este modo, varios influencers y jóvenes, así como miles de voluntarios, han llegado a cubrir lo que el estado español no. Entre ellos Roro Bueno, influencer criticada por hacer comidas de cero para su novio Pablo. ¿El problema? Están apoyando con un partido señalado de neonazi.

PUBLICIDAD

Todo ha comenzado cuando se ha filmado a la influencer y a su novio cargando cajas. Y luego se descubrió que estaban en el grupo de Revuelta, un grupo acusado de tener tendencias neonazis y acusado de solo ayudar a españoles “blancos”, no a inmigrantes ni a personas de color.

Así, han comenzado los señalamientos para la influencer, que ha salido a defenderse. Pero al parecer le fue peor.

Roro respondió a los ataques y afirma que igual han ayudado a mucha gente

“Cuando me acusaron de tradwife no me afectó tanto, porque era mi vida personal”, expresó en un comunicado. " Pero esto ya afecta a otras personas”, aclaró. Roro dijo que estaban con Chefs Solidarios en el campo de Levante, una iniciativa de un grupo de amigos para dar de comer a la gente.

Ella afirmó que nadie los quiso llevar a Valencia y ella les preguntó a los del grupo para lograr su cometido. Afirmó no tener ni idea de quién eran ellos y a pesar de que es una organización financiada por Vox, no le importó “porque estaban ayudando a miles de personas. Gracias a eso cocinamos 15 mil raciones al día para gente necesitada”, afirmó.

También dijo que no le importaba la política, porque lo importante era ayudar. Y que no quería que se le uniera con ideología alguna.

Sin embargo, también le cayeron encima por eso. Pero otras personas la apoyan, porque lo importante es solucionar (ya que el estado actuó tarde y mal) la situación de los damnificados.

PUBLICIDAD

“La ayuda siempre es bienvenida y no se le tiene que buscar color político. El único color de la ayuda es la solidaridad de todas las personas que están poniendo su grano de arena en esta gigantesca tragedia ocasionada por el paso de la DANA el martes 29 de octubre”, “Es que en estos momentos lo de meter ideas políticas no tiene sentido, literalmente da igual quien lo financie si la finalidad es la misma para todos, ayudar a las personas que lo necesitan”, son algunos de los comentarios en apoyo.

Pero, por otro lado, las críticas no cesan.

“Me encantó ese desarrollo del personaje en el cual Roro pasó de ser una angelical y complaciente esposa, a ser una neonazi perteneciente a un grupo facho de extrema derecha español que no permite que a los damnificados inmigrantes y negros reciban ayudas ni alimentos”, “Una cosita, Roro, lo de “hablé con asociaciones y nadie nos quiso ayudar” es una mentira como un templo porque ha salido gente de la Meseta hacia Valencia en caravana. Que has colaborado con neonazis y ya está, petarda. A ver si te cancelan ya de una vez”, le han escrito.

También afirman que lo hizo por publicidad. Sin embargo, ella es una de tantos influencers que mueve redes para que las ayudas lleguen a la zona de la tragedia.