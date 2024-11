Erika Zapata, de Noticias Caracol, reveló complicación de salud que la llevó al hospital, “es una infección”

La reconocida periodista de Noticias Caracol, Erika Zapata, ha generado inquietud entre sus seguidores tras compartir en redes sociales que enfrentaba una inusual afección de salud. Con más de 200 mil seguidores en Instagram, la presentadora ha sabido ganarse el cariño del público gracias a su cercanía y sentido del humor, pero recientemente sorprendió a todos al mostrar su preocupación por un problema físico que la afectaba.

En una de sus historias de Instagram, Erika apareció usando un tapabocas, lo que llevó a muchos a pensar que estaba protegiéndose de una enfermedad contagiosa. Sin embargo, pronto aclaró que su uso no era por temor a contagiarse de gripa o COVID-19, sino debido a la notable hinchazón en su rostro. A pesar de haber consultado con un médico, la causa de su malestar seguía siendo un misterio.

Un dolor inexplicable

“Desde hace tres días me ha empezado a hinchar la cara, parezco Quico. He tomado pastillas y no se me baja. No es un diente ni nada, pero me duele”, expresó Erika en sus historias. Aunque esta condición no le impedía llevar a cabo sus labores diarias, reconoció que sí afectaba su trabajo como periodista, ya que su imagen es fundamental al momento de presentar noticias relevantes para su audiencia en Antioquia.

La situación de salud de la periodista ha resaltado la importancia de cuidar la salud personal, especialmente para quienes trabajan en la pantalla y dependen de su presentación física.

Diagnóstico y tratamiento

Tras su ingreso al hospital, Erika compartió que finalmente había recibido un diagnóstico. “Ayer en la noche salí del hospital y ya me dijeron qué tengo. Me dio una celulitis facial, que es una infección que puede ingresar por alguna herida pequeña”, detalló. La celulitis facial, según explicó, puede ocurrir tras pequeñas lesiones en la piel, lo que permite que bacterias entren y causen inflamación. Ella mencionó que la infección incluso había comenzado a afectar su ojo.

Afortunadamente, Erika Zapata recibió tratamiento médico y el personal de la Clínica Medellín de Occidente logró controlar la situación. Agradecida, la periodista hizo un llamado a sus seguidores sobre la importancia de buscar atención médica a tiempo para abordar cualquier problema de salud antes de que se agrave.