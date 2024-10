“Mugroso”: Aida Victoria Merlano ‘peinó' a los internautas que la tildaron de “mantenida”

Aida Victoria Merlano le dejó saber a sus seguidores de Instagram que no le gusta verse involucrada en malentendidos, razón por la cual decidió pronunciarse respecto a los rumores en las redes que la dejaban como una “mantenida”, aprovechando la oportunidad para poner en su lugar a sus detractores con un par de contundentes respuestas.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido se encuentra viviendo una de sus mejores etapas en lo que respecta a su faceta romántica, protagonizando varias escenas con su nuevo novio, Juan David, en donde deja ver que en el poco tiempo que llevan conociéndose han podido desarrollar una muy buena química, y sobre todo, una muy buena relación.

Puede leer: ¿Aida Victoria Merlano ya no quiere tener hijos? Esto dijo la influencer

Y a propósito de una de estas escenas, la joven ha sido criticada en las redes sociales, ya que, de acuerdo a lo que se ve en el clip, muchos usuarios intuyeron que ella sería quien estaba pagando unas arepas y no su novio, dando a entender que la colombiana estaría “manteniendo” a su pareja.

Pero la influencer no se quedó callada y respondió de manera contundente para aclarar la situación, aprovechando la oportunidad para pronunciarse sobre otros rumores que han circulado últimamente.

“La gente si habla mi***a. Vean este video, yo estaba comiendo arepas con Juan David y la gente dice que me puso a pagar, y ahí es donde yo digo: ‘ponle que yo estuviese pagando, bueno, ¿yo no y que soy una mantenida, interesada? ¿Qué tiene de malo si yo pago?’. Pero no, estaba buscando mi teléfono”, dijo Aida Victoria Merlano mientras mostraba el video en cuestión.

Lea también: Aida Victoria Merlano habría revelado por qué sus relaciones tienden a fracasar

PUBLICIDAD

Aida Victoria Merlano siguió ‘peinando’ a sus detractores

En la misma serie de historias, la empresaria aprovechó para responder los comentarios de un par de internautas, quienes manifestaron no tener muy buena imagen de ella y dando a entender que pensaban que ella era una “interesada”.

“Estaba viendo comentarios de hombres dizque: ‘qué miedo esa mujer que se ve que le encanta es el billete’. Eres el que menos miedo debería tener porque billete no tienes, tú estás ahorita mismo es para que te den, no para que te quiten. Es más, si yo te quisiera quitar tierra en estos momentos, sería la de las pezuñas que cargas, maldito mugroso”, dijo contundentemente Aida Victoria Merlano.

También le contestó a otro usuario que dijo que llamaría a su perra como ella, indicando que le parece bien porque “ese va a ser el recordatorio constante de que esa va a ser la única Aida que sí puedes tener”.