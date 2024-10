‘La Segura’, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, confirma su embarazo junto a Ignacio Baladán

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento más reconocidos en Latinoamérica, pues temporada tras temporada ha logrado ser todo un éxito en varios países y después de su primera temporada en Colombia, el éxito sigue latente. La primera ganadora de esta versión fue, precisamente, Karen Sevillano, quien se perfiló como una de las favoritas desde un inicio, al igual que su gran amiga, ‘La Segura’, quien recientemente confirmó su embarazo.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Conozca a los otros participantes nominados a ‘La Casa de los Famosos Colombia’

A través de su cuenta de Instagram, ‘La Segura’ compartió el destacado momento junto a su pareja, acompañado de un mensaje lleno de amor y en espera de conocer a su bebé en los próximos meses. Cabe resaltar que varios de sus seguidores aseguraron que ya sospechaban la llegada de un nuevo integrante, teniendo en cuenta que buscaba, según ellos, taparse su ‘pancita’ en diferentes apariciones.

“Sí, vamos a ser papás. ¡Con lágrimas en los ojos les escribo este mensaje, uno de los más importantes de mi vida! Siempre me decían: Segu ¿cuándo vas a ser mamá? ¡Honestamente, pensé que nunca, estaba llena de miedos antes de encontrar el amor de mi vida y creo que Dios solo estaba esperando que nos encontráramos en este mundo, hoy tenemos el fruto del amor más bonito que he podido tener en mi vida! Gracias pude confirmar desde el primer momento que estaba EMBARAZADA, después de ver el resultado sentí pánico de pensar que no sabía nada de cómo ser mamá, pero solo supe en ese momento que daría mi vida por este bebé que llevo en mi vientre, el amor que siento es inexplicable y solo sueño con el momento en el que vea su carita por primera vez… ¡Te amo hijo o hija mía, me haré mil veces más fuerte de lo que he sido por ti y sé que te escogí el mejor padre que hubieras podido tener!”.

En un segundo momento, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ compartió el mensaje por parte de Ignacio en el que el hombre resalta que a sus 35 años y a pesar de los miedos presentes, encontró a la mujer de su vida, con quien está emocionado de vivir esta nueva etapa como padres, la que un día se soñaron y ahora termina siendo toda una realidad.