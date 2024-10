Estefania Borge se casó por segunda vez con su esposo tras haberse separado

Estefanía Borge es una reconocida actriz, presentadora y modelo colombiana que ha cautivado al público con su talento y carisma. Su trayectoria en la actuación la ha llevado a protagonizar importantes producciones televisivas, como “Mesa para tres” y “El Joe, la leyenda”, donde ha demostrado su versatilidad interpretativa. Además de su trabajo en la pantalla, Estefanía se ha destacado como presentadora de televisión y ha participado en diversos reality shows. Su belleza y simpatía la han convertido en una figura querida por el público, y su influencia en las redes sociales es cada vez mayor. Más allá de su carrera artística, Estefanía es conocida por su autenticidad y actualmente por su vida fitness. La actriz se destaca por llevar una vida llena de deporte que comparte en sus redes. Este fin de semana, compartió en sus redes que se había casado por segunda vez con su esposo tras tres años de separación, además de llamar la atención por su look.

La actriz se casó por segunda vez con el empresario Jorge Grisales con una ceremonia sencilla por lo civil, tras durar separados por tres años y tomar la decisión de regresar. Estefanía y Jorge confirmaron su noviazgo ando en el 2012 para después tener a su primer hijo, Salomón. En el año 2021 se reencontrarían y el empresario volvió a pedirle matrimonio: “Tres años me separé de mi marido. La mejor separación de mi vida, porque eso nos sacó lo mejor de cada uno, porque nunca fue un plan volver. Cuando me fui, fueron los años más alucinantes de mi vida y volvimos tres años después”, afirmo la actriz en medio de una entrevista con Laura Acuña.

Algo en particular que llamó la atención fue el look de Estefanía, para muchos lucía desarreglada para la ocasión, pues la actriz no llevaba mucho maquillaje en su rostro, su cabello lo tenía recogido por la mitad. Mientras uno resaltaban que se ve natural y está aceptando su vejez, otros piensan que se ve descuidada y no se arregló para el evento. Otros no se fijaron en eso, sino que la felicitaron por su decisión y resaltaron que en el amor suceden estas cosas, donde ese posible volver a encontrarse.