Piter Albeiro reveló las duras razones por las que no volvería a vivir en Colombia; “soy ciudadano americano”

El municipio de Sogamoso, Boyacá, vio nacer hace 47 años a uno de los humoristas más reconocidos en Colombia , Piter Albeiro, hombre que ha dejado en alto al país con presentaciones al rededor de globo y que ostenta un récord mundial por contar chistes sin parar durante 101 horas. Estos méritos y su talento para hacer negocios lo tienen hoy por hoy radicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, sitio en el que dio a conocer las razones por las que no volvería a vivir en tierras cafeteras.

PUBLICIDAD

Piter fue el más reciente invitado al pódcast del cantante Yeison Jiménez que lleva por nombre ‘Camino al Éxito’, formato en el que ambos hablaron de sus experiencias empresariales, esas que llevaron al humorista a ser dueño de varios restaurantes, además de una agencia de alquiler de autos en el país norteamericano, que representa una gran parte de sus ganancias económicas en la actualidad.

Que no se lo cuenten en la calle 🤳📲 >>> Piter Albeiro reveló la drástica decisión que tomó para la crianza de su hijo

Piter Albeiro Captura de pantalla Instagram Piter Albeiro

En medio de su conversación, Jiménez, le hizo un cuestionamiento bastante contundente a su ‘parcero’, “¿Volvería a vivir en Colombia?”, a lo que el boyacense contestó:

“A vivir no creo, no por nada malo. Amo mi país, quiero mucho a mi país, pero cuando ya echas raíces, cuando ya tienes una forma de vida que te gusta, que te hace feliz, te estableces y te sientes bien. Soy ciudadano americano desde hace ya mucho tiempo y cuando uno vive en un lugar como que extraña otro. (...) Entonces me gusta extrañar mucho a Colombia. (...) Cuando vives ahí se te vuelve paisaje. (...) Cuando voy a Colombia voy con mucha ilusión”.

“El mundo es cambiante, no me puedo poner a decir si le va bien o mal. (...) En mi caso, desearle el mal a mi país porque el presidente me gusta o no me gusta, o desearle el mal a mi ciudad porque el alcalde me gusta o no me gusta, es desearle el mal a mis amigos y familia. (...) Yo siempre pido que al que esté le vaya bien. (...) A mí me duele mucho por el orden público”, añadió.