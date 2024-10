En los últimos días Mabel Cartagena estuvo en el centro de atención de la farándula nacional a causa de sus más recientes declaraciones. En sus redes sociales denunció que estaba siendo víctima de acoso por parte de un “seguidor” llamado Jhon Jairo Julio, quien estaba detrás de una cuenta de “chismes” llamada ‘El Jopo’. En sus redes sociales estaba incitando odio hacia ella en la plataforma, además de acoso por mensajes privados que también expuso en sus redes sociales.

Mabel Cartagena hizo sus primeras declaraciones luego de demandar a su acosador

Luego de confirmar que junto a su equipo de abogados que se tomaron las medidas legales en contra de Jhon Jairo Julio, y días de bastante angustia donde temió por su vida, la presentadora y creadora de contenido reapareció con un conmovedor mensaje “Hoy estoy mejor. Amanecí más tranquila y empoderada la verdad. Leerlas y recibir tanto apoyo me ha confirmado que tomé la mejor decisión aunque sintiera tanto miedo (...) para mí no ha sido fácil este proceso, exponerme de esta forma y exponer la vida de mis hijos es algo qe me generó miedo y culpa, peo sé que tengo un gran apoyo de abogados”, mencionó laen su publicación.

Del mismo modo, sus seguidores y amigos cercanos no dudaron en dejarle un mensaje en la sección de comentarios, donde siguieron mostrándole su apoyo incondicional en este momento de su vida. Muchos esperan que pueda pasar la página de angustia y miedo, y pueda vivir de una manera más tranquila.