No paran de llover las críticas hacia Isabella Ladera, novia de Beéle por sus declaraciones

Beéle e Isabella Ladera han acaparado los titulares del entretenimiento en los últimos meses debido a su relación. A pesar de las polémicas que han rodeado su romance que nació de una infidelidad por parte de ambos a sus parejas, ellos han decidido seguir adelante y compartir públicamente su amor, de hecho desfilaron juntos en la alfombra azul de los Premios Billboard, a pesar de que había terminado ya. Isabella, reconocida influencer, generó en la tarde del martes, un gran revuelo en las redes sociales por su reacción ante una historia de Camila Rodríguez, más conocida como Cara, junto a su pequeña hija Mía. Esto debido a que Camila tiene una cercana amistad con Isander Pérez, la expareja de Isabella y padre de su hija, quien viajó hasta Miami para ver a la pequeña.

PUBLICIDAD

En la historia que subió Cara, se ve con bastante complicidad delineando los ojos de Mía, quien estaba con su papá Isander. Frente a esto, Isabella público una historia expresando su disgusto al ver a su hija junto alguien que según ella: “me lastima un poco ver como es el padre de mi hija permita que mi bebé esté cerca de personas que han hecho público lo que sienten y piensan de mí, los niños no tienen nada que ver en los problemas de adultos”. También señalo que por su noviazgo con Beéle la niña tiene relación con él, pero que el cantante no ha subido nada exponiéndola. Una parte del mensaje que generó bastante discordia es que Isabella dice: “No hagas a alguien lo que no te gusta que te hicieran”. Esto inmediatamente se volvió viral en las redes sociales, en su mayoría comentarios negativos hacia la modelo, teniendo en cuenta lo que sucedió antes.

“Isabella Ladera se le olvida la humillación pública que le ha hecho pasar Cara, usando también cosas simbólicas para ella y sus hijos, tantico descarada venir a decir “No hagas lo que no te gustaría que te hicieran” CÁLLATE MIJA”, “Isabella Ladera es la persona más hipócrita de este mundo, sube un post diciendo que la otra chica lo hizo con mala intención lo de la nena, pero ella le subió el post de su relación en el cumpleaños del hijo Justo a las 12 de la noche. Esta chica es la típica, Dios te bendiga”, “Da mucho que pensar esas mujeres que justifican todo lo que hace Isabella ladera, espero que no lloren cuando sea su turno” son algunos de los comentarios.

Al respecto, Isander Pérez se pronunció de forma contundente en sus historias de Instagram: “Solamente tengo que decir tres cosas, nunca en mi vida expondría mi hija a nada ni a nadie, segundo Cara aparte de ser mi amiga, es una mujer increíble que tiene cero maldad en su corazón, Mia y ella se amaron y tercero, no fui yo quien metí a alguien en la vida de mi hija a las pocas semanas de haberme separado de su papá.”