Hombre fue víctima de indignante acto homofóbico por llevar falda en TransMilenio; “Al señor nadie lo engañará”

Más de 420.000 reproducciones en TikTok en menos de 24 horas, son las que acumulan unas imágenes posteadas por el usuario ‘@el_diegouu’, en las que se ve como una mujer lo juzga por su vestimenta mientras ambos iban a bordo de un bus del Sistema Integrado de Transporte SITP. A pesar de los insultos disfrazados de fanatismo religioso, el joven guardó su cordura hasta el punto que los otros pasajeros le hallaron la razón y lo defendieron.

En el clip se aprecia como el hombre recibe varios improperios homofóbicos por parte de la fémina que no toleró su manera de vestir, ya que él usaba una, una falda, una serie de mallas e incluso tenía sus uñas maquilladas; ‘pinta’ que la implicada criticó con las siguientes palabras:

“Hay que valorar las cosas que dios hace. Al señor nadie lo engañará, porque no hay hoja de árbol que no se mueva en esta tierra sin su voluntad, y él ve hasta lo más íntimo de los corazones. (...) El señor no se deja engañar. (...) Él sabe que eres homosexual por la voz (...) Arrodillate en el rincón de la habitación y hable con Dios que él lo va cambiando”.

A pesar del incómodo momento, el afectado dio respuesta a los insultos sin recurrir al respeto de su victimaría: “Soy un hombre, como cualquiera de los que están acá. Todos los hombres también tenemos uñas, todos los hombres también podemos usar una falda. (...) Entonces me voy al infierno feliz; y si usted se va al cielo, que Dios me la bendiga mi señora. (...) Yo vivo feliz sin estar pendiente de la vida de los demás. (...) Se supone que Dios nos ama a todos por igual”, fueron algunas de sus palabras las cuales no solo recibieron respaldo dentro del automotor, también de decenas de internautas.

“La madurez e inteligencia emocional con la que afrontó la situación es de admirar”, “No entiendo por qué la gente se preocupa por la salvación ajena y no por la propia”, “Las viejas chismosas no van al cielo”, “Estas señoras disfrazan su veneno con religión o haciéndose las víctimas”, “Ame como las personas se pusieron de tu lado, eso demuestra lo mucho que hemos avanzado”, y “No le pongas cuidado a esas palabras, la salvación es individual”, fueron algunos de los comentarios.