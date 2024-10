El conmovedor relato de Raúl Ocampo sobre los últimos minutos de vida de Alejandra Villafañe

Alejandra Villafañe murió el 21 de octubre de 2023 a sus 34 años por un cáncer que se expandió en cuestión de meses. La actriz lo enfrentó con toda la templanza y sabiduría que pudo, al lado de su novio, el actor Raúl Ocampo. Este, junto a su compañero de ‘Ana de Nadie’, Jorge Enrique Abello, escribió un bello libro sobre el duelo, la despedida y los comienzos de su relación.

‘La despedida’, es el libro donde se reflexiona sobre la vida, la muerte, el hecho de perder a un ser querido, extrañarlo, recordarlo. Un libro donde Jorge reflexiona sobre nuestra limitación humana sobre todos estos hechos, a través de la filosofía y otras influencias culturales y sociales. Ocampo, por su parte, a través de una entrevista entre amigos y camaradas, va contando cómo inició su relación con Alejandra, hasta despedirse de ella.

Sin duda, el momento más fuerte de todos es cuando Alejandra muere frente a él, quien se queda aferrado a su cuerpo. Pero Ocampo lo cuenta de una manera dulce y desgarradora. Luego del impacto, hace unas reflexiones donde muestra cómo pudo resignificar un momento tan duro.

“Ve a la luz, mi amor”: así fueron los últimos momentos de vida de Alejandra Villafañe

Alejandra Villafañe murió de un paro cardiorrespiratorio. A las 11: 09 de la mañana, Ocampo estaba en llamada con su madre y tomó el pulso de su novia. Ella tenía pequeñas convulsiones.

“La tomé en mis brazos y le dije: ‘mi amor, mi amor, quédate conmigo, Ale, mi amor, mi vida, reacciona, no te vayas’. Ella hizo unos sonidos como ‘ahgg’, como si se fuera a atorar. Yo grité: ‘Aleeee’. Sentía que mi alma gritaba con todas sus fuerzas, iba a poder traerla de ese lugar al que se estaba yendo.

La madre de Alejandra oyó sus gritos, mientras la madre de Ocampo le aconsejaba que le hablase con cariño. Ocampo entendió que ella se iba y procuró que la enfermera calmase a su suegra. Villafañe murió a las 11: 21 de la mañana, diez minutos después de que Ocampo le dijese a su madre que pidiera un deseo. Y el actor recuerda, con inmenso amor, cómo poco a poco la estaba despidiendo de la vida.

Así, dijo que como las personas poco a poco pierden sus sentidos y quedaba por últimas el oído, él le ponía la playlist con la que ambos se raparon y sonó ‘Sabor a mí'.

“Me acosté con Ale en cucharita, que era nuestra posición favorita y le dije lo que creía: ‘Ve a la luz, amor. No sé si puedas entender lo que está pasando, pero ve a la luz. Tu cuerpo físico ya no funciona, no te quedes acá. Vamos a estar bien, todo hace parte de un plan divino, ya lo vamos a entender, hoy no, pero te juro que lo vamos a entender. Ayúdame a sentirte presente, muñeca, para saber que no te fuiste, sino que ahora tenemos una relación desde dimensiones diferentes. Tú ya estás en otra dimensión y yo estoy en esta, seguro vas a aprender a manejar la mía, te voy a seguir mandando amor, mucho amor’”, le contó a Jorge Enrique Abello.

Este también dijo que la actriz le regaló un momento Romeo y Julieta, ya que la vio irse en sus brazos. Él se quedó abrazado mucho tiempo a ella y luego subió y vio el atardecer. La hora en la que se habían ennoviado.

Ocampo cuenta que la arreglaron y que le dio un último beso. “Me despedí de su cuerpo, pero también era una despedida de mí, de quién era con Ale, del que creía era yo”, reflexiona Ocampo en este impactante relato.