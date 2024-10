Epa Colombia dejó mal parado al restaurante Andrés Carne de Res por problema con costosa cuenta

Daneidy Barrera Rojas es el nombre de pila de una de las creadoras de contenido más populares en el país, la ‘Epa Colombia’, mujer que en los últimos días ha generado conservación digital por todo lo relacionado con las cirugías plásticas que se realizó y por el aparente fin de su relación sentimental. Tras todas estas situaciones, la influencer decidió tomar un respiro y pasar un tiempo de calidad en el restaurante Andrés Carne de Res, en donde la hicieron pasar tremenda pena.

La influencer y su compañera sentimental (hasta que se demuestre lo contrario), Karol Samantha, quisieron tener un domingo familiar en este sitio icónico de la capital colombiana, al que llegaron con su hija Daphne Samara y la también figura digital Yina Calderón.

Una vez terminada la cena y que Calderón abandonara el recinto, los empleados del local comercial llamaron a ‘Epa’ y le indicaron que su acompañante no había cancelado la cuenta, la cual llegaba a los $1′200.000 pesos. Ante la situación, la influencer actuó de manera jocosa y sin mediar palabra pagó cada centavo de lo que había consumido, para llamar inmediatamente a su ‘parcera’ para contarle lo sucedido; misma que estalló de la rabia, ya que ella sí había pagado.

“Estuvimos en Andrés Carne de Res comiendo y los del restaurante me dijeron que Yina no Había pagado la cuenta y yo les dije que yo pagaba porque me había dado mucha pena, pero Yina sí había pagado”, expresó Epa Colombia, quien teme por el destino laboral de los empleados, ya que asegura fueron quienes le pidieron que pagara o sus salarios se verían afectados. “No, pero por favor no quiero que los chicos se queden sin trabajo, ellos solo me dijeron que se los descontaban de la nómina, que los ayudara”, complementó.