“No fui capaz”: Hija de la Gorda Fabiola confesó que pensó en quitarse la vida tras el fallecimiento de su madre

La comediante Fabiola Posada, conocida como la ‘Gorda Fabiola’, deja un legado significativo, además de su esposo y tres hijos de dos matrimonios. Muchos de sus compañeros la ven como una figura maternal, especialmente para aquellos que iniciaron sus carreras humorísticas en Sábados Felices, donde fue una guía importante. Lamentablemente, su familia confirmó la triste noticia de su fallecimiento el jueves 19 de septiembre, tras el primer mes de su fallecimiento, su hija mayor salió hablar de cómo ha lidiado con el duelo.

De su primer matrimonio, Fabiola Posada tuvo dos hijos, su hija mayor se llama Alejandra Valencia, que suele compartir mucho en sus redes sociales de la relación con sus fallecidos padres y ahora, de cómo recuerda a la fallecida comediante. Alejandra habló para La Red y afirmó que la muerte de su madre la marcó bastante, pues era algo inesperado y que además se culpó por no haberla llevado antes al hospital, incluso llegó a decir que pensó en suicidarse.

“Me senté y hablé con ella, le pedí disculpas porque sentí que me había demorado en llevarla a la clínica. Había un balcón gigante y yo miré ese balcón pensando que yo no servía para perder a mi mamá, no iba a ser capaz, pero enseguida se me vino a la cabeza todas las cosas que ella me decía”, afirmó Alejandra en una entrevista.

Al final, la hija de la comediante contó que ha ido logrando manejar de forma más amena su pérdida e incluso, le dedicó un mensaje especial a un mes de su fallecimiento, además de afirmar que para sus dos padres, ya fallecidos, siempre hay un lugar en sus recuerdos y su corazón.

¿De qué murió la Gorda Fabiola?

Según fuentes cercanas, la humorista había sido hospitalizada hace tres días debido a una inflamación en una de sus piernas. Sin embargo, su estado de salud empeoró cuando una severa infección afectó sus sistemas respiratorio y cardiovascular; sus hijos afirmaron: “no la mató el corazón, no la mató la diabetes, sino que la mató una bacteria. Por eso se la llevó tan rápido y nos cogió a todos por sorpresa”.