Andrés Parra aseguró que Pablo Escobar se comunicó a través de él en la serie narco

Andrés Parra es uno de los actores más reconocidos de Colombia y con proyección internacional, su carrera actoral ha dejado huella en la televisión y el cine en el país y en el mundo. Aunque ha interpretado numerosos personajes, su papel más icónico y recordado es cuando protagonizó y personificó a Pablo Escobar en la serie “Pablo Escobar: El Patrón del Mal” , una producción que relató la vida del más temido y sanguinario narcotraficante y que tuvo un impacto significativo a nivel mundial. En una entrevista reveló que muchos de los parlamentos no hacían parte del guion y que era el mismo Pablo Escobar hablando a través de él.

El actor durante la entrevista recibió la pregunta de si él en algún momento se había llegado a sentir como Pablo Emilio Escobar Gaviria y la respuesta dejó a más de uno con la boca abierta.

Pablo Escobar habló a través de Andrés Parra en las grabaciones de la serie narco

“¿Alguna vez se llegó a sentir Pablo Emilio Escobar, en algún momento usted interiorizando el personaje?”, fue la pregunta que le hicieron al actor en el programa La Kalle. A lo que Andrés respondió de manera contundente con un “¡No!”.

Para luego decir: “pero, a mí sí me paso (...) yo sí creo que hay una energía que llega. Yo me soñé mucho con el man, eso sí, mucho tiempo. Nosotros teníamos la posibilidad de improvisar muchas escenas y hay muchos textos de esa serie que yo estoy seguro que los dijo él”.

Parra asegura que hoy en día el actor que un canalizador, “sobre todo cuando se interpretan personajes históricos. Si usted realmente se abre, hace un ejercicio de apertura y de no estorbar, que es en lo que estoy yo ahora profesionalmente, intentando, ya no tanto ‘cómo hago para’ sino cómo hago para quitarme yo de aquí, porque esas identidades empiezan a manifestarse y a decir cosas que hay que decir y yo solía tener esa conversación con el man”.

“Yo le decía: ‘parce, qué necesita decir, qué no está dicho. Hoy yo veo escenas que si usted ve, eso no estaba en el guion y son textos muy bien estructurados, que no son míos. Entonces, sentirme él, no. Pero, que ese man me usó a mí sí”, aseguró Parra.