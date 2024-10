“¿Qué tiene para decir?”: Paola Jara le dio un regaño a su manager por esta razón

Paola Jara le compartió a sus más de seis millones de seguidores que no tuvo reparos en llamarle la atención a un miembro de su equipo de trabajo, aprovechando un par de historias de Instagram para contar cómo una acción que el hombre llevó a cabo la noche anterior afectó su rendimiento y el de ella.

PUBLICIDAD

La cantante se encuentra actualmente en Miami, Estados Unidos, luego de ser invitada por la organización de los Premios Billboard para participar en un panel de entrevistas relacionado con la música popular colombiana, apareciendo con otros artistas del género como Luisa Alfonso, Pipe Bueno y Yeison Jiménez.

Puede leer: Se destacó: Jessi Uribe mostró la sorpresa que le tenía Paola Jara tras volver de su gira europea

Pero después de terminar su compromiso, la joven se quedó en este estado para cubrir otros detalles de trabajo como entrevistas y promociones en el canal Telemundo, para dar a conocer más su presencia y su más reciente producción discográfica por estas tierras.

Y si bien Paola Jara se ha mostrado muy juiciosa y trabajadora, uno de los miembros de su equipo no le siguió el ritmo, aprovechando una historia en Instagram para dejar en evidencia que su manager, John Ávila, estaba durmiendo en el sofá de la sala de descanso, poco antes de la colombiana saliera a grabar.

“Y después que por qué lo grabo, qué que pesar de Johncito, que yo como soy de mala, que cómo lo grabo. Estoy en entrevistas, en promoción, juiciosa, en Telemundo bien juiciosa y el doctor trabajando, ¿cierto?”, dijo la artista mientras grababa a su manager, quien no dudó en despertarse al escuchar que lo estaban grabando, preguntándole además si tenía algo que decir en su defensa.

Lea también: “Qué orgullo”: Jessi Uribe y Paola Jara se “encontraron” con esta famosa colombiana en el estadio del Real Madrid

PUBLICIDAD

Paola Jara siguió regañando a su manager

En otra historia, la cantante continuó haciendo referencia a su manager, explicando las razones por las cuales estaba durmiendo en su horario laboral y cómo sus acciones la terminaron afectando a ella, resaltando además de su esposo, Jessi Uribe, también estuvo implicado.

“No durmió nada. Y no durmió y no dejó dormir tampoco. Me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana y me acosté a la 1:00 derecha de todo el fin de semana. Y al señor con mi marido también, porque esa también va para él, se quedaron hasta las 5:00 de la mañana y no nos dejaron dormir a los que sí somos responsables”, dijo Paola Jara en su publicación.