Liam Payne había confesado que tuvo pensamientos suicidas antes de su fallecimiento

La música pop está de luto luego de conocerse el fallecimiento de Liam Payne, uno de los integrantes de One Direction que ha llevado su carrera como solista desde hace varios años. El cantante británico de 31 años estaba en Argentina para acompañar a su excompañero de banda Niall Horan a uno de sus conciertos, sin embargo, el personal del hotel habría reportado que Liam estaba teniendo “conducta enfurecida” en las instalaciones, lo que terminó en su caída por el balcón.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Lecciones de la muerte de Liam Payne: Misoginia e invalidación de las emociones femeninas

Durante varias entrevistas, el exmiembro de One Direction reveló que durante su paso por la banda sufrió de varios abusos laborales que lo condujeron a problemas de alcoholismo y adicción a las drogas; por esta misma razón se unió a una clínica de rehabilitación en la que estaba llevando su proceso de desintoxicación. Para 2017, Liam habló en una entrevista para The Diary of a CEO y confesó que durante su paso por la banda había atravesado por depresión, abuso de sustancias e ideaciones suicidas.

¿Cuál fue la causa de muerte de Liam Payne?

La policía argentina determinó que la causa del fallecimiento del cantante británico fue una caída libre desde el balcón de su habitación, aún no se determina si se trató de un suicidio; pero por los elementos encontrados en su habitación, además de que el hotel había reportado que se encontraba bajo el efecto de las drogas y el licor.

Según la versión de los empleados del hotel, Liam habría intentado saltar desde su balcón la piscina del hotel; sin embargo, cayó en el patio interno para empleados. Previo a su fallecimiento, uno de los encargados del lugar llamó al 911 para decir: “Hay un huesped sobrepasado en droga y alcohol, está rompiendo toda la habitación, necesitamos ayuda. Necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque yo no sé si corre riesgo la vida de huesped, tiene balcón y estamos un poco con temor de que haya algo que le ponga en riesgo su vida. Te pido que venga alguien urgente”.

Líneas de prevención al suicidio

En Colombia, las líneas de atención para el suicidio son fundamentales para brindar apoyo a quienes lo necesitan. No está solo, busque ayuda: