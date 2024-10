Érika Zapata de Noticias Caracol recibió elogios por las ‘pintas’ que usa en la casa

Dentro del listado de periodistas que hacen parte de la nómina de Caracol Televisión, resalta el nombre de una mujer que se sale del molde con sus reportajes, la paisa Érika Zapata, profesional que en sus notas incorpora un lenguaje cercano con la audiencia, haciendo uso de palabras bastante coloquiales. Este estilo le ha permitido acumular una vasta comunidad en internet, hasta el punto que recientemente recibió cientos de elogios por mostrar cómo se viste en la comodidad de su hogar.

Ya son más de 128.000 seguidores los que acumula Zapata en su cuenta de ‘X’, red en la que comparte la mayor parte de su trabajo periodístico y en la que también ha dado detalles de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, dentro de los que resaltan su diseño de sonrisa y una serie de inyecciones de bótox con las que redujo varias arrugas de su cara.

Pero esto no es lo único, por lo que Érika ha generado conversación en las redes sociales, también por las contundentes respuestas que le ha dado a algunos internautas que la han criticado por su cambio de imagen, dentro de las que resaltan: “Me saca rabia esa gente que cada vez que subo una foto arreglada me dicen que filtro. En mi vida cotidiana me gusta estar de otras maneras y cada que puedo, me produzco como toda mujer. Para que vean que no todo lo del pobre es robado. Que es que me veo como muy distinta en la televisión, claro, porque uso blazer, no me maquillo, recojo el cabello y tengo una forma distinta de mostrarme. Me tienen es con rabia”.

Sin importar estas críticas, la comunicadora sigue mostrándose al natural, como lo hizo en una reciente publicación en la que mostró que no todo es trabajo y que en su día a día no se viste como en el noticiero, imágenes por las que recibió varios elogios: “Hermosa sonrisa”, “Que linda paisa”, “Estás demasiado hermosa”, “Divina”, “Bella es poco”, y “Más bella que en el noticiero”.