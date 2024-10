Ni ‘MasterChef’ ni ‘La Descarga’: Este fue el programa más visto en la televisión

Parece que los televidentes colombianos se han cansado de los programas de entretenimiento, optando por sintonizar espacios completamente distintos. Durante las últimas semanas, los realitys que dominaban la televisión nacional no han logrado mantener la atención del público, lo que ha sorprendido a muchos, ya que tradicionalmente estos formatos captaban grandes audiencias.

El reality musical ‘La Descarga’, que volvió el pasado 30 de septiembre en Caracol para reemplazar a ‘El Desafío’, no ha tenido la acogida esperada. Del mismo modo, su más cercano competidor, ‘MasterChef Celebrity’ de RCN, no ha logrado ser lo suficientemente atractivo para captar la atención de los televidentes, lo que ha generado una evidente disminución en la sintonía de ambos canales.

El programa más visto de la televisión nacional ¿Cuál fue?

Sorprendentemente, el programa que terminó por destronar en rating a los realitys fue Noticias Caracol en su emisión de las 7:00 p.m, este 9 de octubre. El informativo logró una audiencia de 8,48 puntos, ocupando el primer lugar de la lista, según Kantar Ibope Media, empresa especializada en medir la audiencia de los programas colombianos, mientras que ‘La Descarga’ se posicionó en segundo lugar con 7.88 puntos. Por su parte, ‘MasterChef Celebrity’ quedó en cuarto lugar con 6.10 puntos, demostrando que los realitys de talento no están captando el interés de los espectadores como antes.

Rating Colombia Audiencia de este 9 de octubre de 2024.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en comentar que el público está más interesado en el acontecer diario y las noticias que en los programas de entretenimiento. “No sé ustedes, pero me tienen cansado con los mismos realities de siempre”, escribió un usuario en X. Otro comentario fue más directo: “Ni La Descarga ni MasterChef logran retenerme, me voy con las noticias”. Asimismo, se ha leído: “Los programas de Caracol y RCN no tienen chispa, no terminan de entretener, prefiero ver las noticias o una serie en Netflix”.