Indignación por ligera pregunta de Eva Rey a Lady Noriega luego de confesar ser abusada por su marido

Eva Rey desde hace años se ha constituido como una figura “irreverente” en los temas sexuales que tuvo éxito en publicaciones como la Revista Soho. Pero ahora le critican su falta de ética y criterio periodístico al hacer una pregunta para muchos internautas terrible ante el testimonio de la actriz Lady Noriega.

Noriega contó en el podcast de Rey, llamado ‘Desnúdate con Eva’, que su primer esposo, Rodolfo, se casó con ella cuando era muy joven. Ella tardó en estar con él seis meses, al conocerse. Y este la engañó al llevarla a una finca donde se realizaba una boda.

La actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ y ex pareja del Tino Asprilla, afirmó que en aquel lugar se quedó con unas amigas. Y ya se iban a devolver. Ahí fue cuando Rodolfo abusó de ella: “Ahí cuando me di cuenta eran 85 kilos encima de mí y pensé, ¿cómo voy a escapar de esto?”

A lo que Eva le pregunta si tuvo un orgasmo “y si en ese contexto estuvo a la altura de las circunstancias”. Lady Noriega afirma que no la pasó bien.

“Parecía la niña de 15 años que no quería ser desvirgada, pero que le tocó”.

‘Normaliza el abuso sexual’: críticas a Lady Noriega y a Eva Rey por la ligereza de un tema en un país con violencia de género por las nubes

En un país donde el Instituto Nacional de Salud ha registrado un 75.6% de casos contra mujeres (más de 66 mil) y en donde la violencia sexual es parte del discurso cultural y ha sido parte del conflicto armado que ha existido en Colombia por décadas, la postura, con razón, ha generado indignación en redes.

“Están contando una violacion como si fuera algo normal????????????????”, “Lo que me parece altamente cuestionable es que todo un equipo de grabación, edición y publicación no se hayan dado cuenta de que publican algo privado de una presunta víctima de violación y no tienen la delicadeza de abstenerse”, “Que cosa más horrible sobre todo Eva”, son algunos de los comentarios.

La periodista no ha respondido sobre las críticas.