“Soy pro-cirurgia, pro-cremas, pro-botox, pro-todo” Miguel Varoni sobre los procedimentos estéticos

Miguel Varoni es un reconocido actor colombiano, recordado por sus icónicos personajes en telenovelas como “Pedro el Escamoso”. Su carisma y versatilidad lo han convertido en uno de los actores más queridos y recordados de la televisión. El actor originario de Argentina, es hijo de la fallecida actriz Teresa Gutiérrez y su esposa es la modelo y también actriz Catherine Siachoque, con la que forman una de las parejas más reconocidas de la farándula. Varoni ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Colombia con la actuación y la dirección de diversas producciones teatrales. Por estos días, el actor tuvo una entrevista con la revista Bocas, donde dio su opinión sobre las cirugías estéticas.

Durante la entrevista le preguntaron al actor sobre su aspecto físico y las críticas que recibía de que ya estaba “viejo” o que solía cambiar mucho de look, a lo que él respondió con seguridad que le gusta ser vanidoso y lucir bien, incluso que se cuida más que su esposa. Además, aseguró que tiene su propio cirujano plástico y que apoya todo lo que sea para verse mejor estéticamente:

“Es que a mí me gusta lucir bien. ¡Y me cago de la risa, porque es cierto! Yo siempre he sido muy vanidoso, tengo un cirujano plástico al que amo, que es un artista, y yo sí creo que uno debe hacerse la cirugía que tiene que hacerse: soy pro-cirugía, pro-cremas, pro-bótox, pro-todo. ¡Sí a todo! A mí me gusta levantarme y sentirme bien, cuidarme el pelo, la cara, ponerme el champú para canas cuando tengo canas… Y es que hay niveles: si usted mira el baño de mi casa, el lado de Cathy tiene tres huevonadas, ¿pero el mío? ¡El mío es una cosa de verdad importante!” Fue la respuesta del actor.

Sobre la más reciente temporada de la telenovela Pedro el Escamoso, Varoni expresó lo mucho que aprecia al personaje, describiéndolo como un viejo amigo: “Es un tipo que yo adoro, hermano, que me dio una cantidad de cosas maravillosas. Me reencontré con un tipo que influyó en mí, con su bondad, su transparencia y sus ganas de ayudar, con un tipo que me cambió la vida”.