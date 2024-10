Taliana Vargas le podría quitar tiempo a ser primera dama de Cali por nuevo proyecto religioso

La samaria Taliana Vargas es una de las figuras más reconocidas del jet set colombiano, no solo por sus apariciones en televisión o su paso por el Concurso Nacional de Belleza y posterior participación en Miss Universo ; a esto se le suma que desde 2023 ejerce como primera dama de la ciudad de Cali. Precisamente esta mujer ha generado conservación en redes luego de anunciar un nuevo proyecto en el que está como eje temático la fe que profesa.

PUBLICIDAD

En octubre del año pasado Vargas y su esposo Alejandro Eder, celebraron con euforia su llegada a la Alcaldía de la ‘sucursal del cielo’ y no es para menos, ya que la mujer que interpretó a ‘Niña Cabrales’ en la telenovela ‘Chepe Fortuna’ , fue parte fundamental de este triunfo con el activismo social que ha ejecutado en los últimos años; a lo que se le suma la influencia que tiene en las redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 3,5 millones de seguidores.

Que no se lo cuenten 👀📲 >>> Eliminado de El Desafío XX se fue en contra de Caracol por incumplirle costosa promesa

Taliana Vargas y Alejandro Eder Hroy Chávez -PUBLIMETRO

Fue mediante este perfil que Vargas decidió extender una invitación a sus fanáticos para que la acompañen a rezar el santo rosario de manera digital por medio de una plataforma web llamada ‘Hallow Español’, dedicada a la divulgación de contenido relacionado con la religión católica. Pero este anuncio viene acompañado por una promesa que realizó la nacida en ‘La Perla del Norte’, realizar este acto durante los 31 días del mes de octubre.

“Octubre es el mes del rosario. Yo necesito que me ayuden porque entre más trajín menos tiempo tengo de hacer el rosario diario y en este mes me propuse hacerlo. Es que es inigualable la paz y la fortaleza espiritual que uno siente cuando reza el rosario. Quiero que me acompañen”, fueron las palabras de la también modelo para anunciar este proyecto.