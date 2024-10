Exparticipante del ‘Desafío XX’ confesó que gracias a su OnlyFans vive feliz, “si tengo cuerpo, lo muestro”

El ‘Desafío XX’ de Caracol Televisión llegó a su fin el pasado 27 de septiembre, dejando como ganadores a Kevyn y Guajira, quienes se midieron a una compleja prueba final para llevarse los 1.200 millones de pesos frente a Darlyn y Sensei. Sin embargo, más allá de sus habilidades físicas y psicológicas a lo largo del programa, sus historias de vida tampoco pasan de largo, tal como fue el caso de Natalia, quien sostuvo un amorío con el actual ganador y en medio de una entrevista la exparticipante del ‘Desafío XX’ confesó que gracias a su OnlyFans vive feliz.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Aleja se pronunció sobre la victoria de Kevyn y Guajira en ‘Desafío XX’ y dijo que fue suerte

Natalia desde un inicio del programa de Caracol Televisión logró destacarse no solo por su habilidad en las pruebas, sino también la serie de acercamientos con Kevyn, pues para aquellos episodios el desafiante contaba con una pareja. Sin embargo, luego de un ‘break’ o descanso que no se había tenido en el programa, los acercamientos habrían sido más que constantes, ya que se dejaron ver en un restaurante en compañía de otros amigos.

Con el avance dentro de la competencia para muchos, Natalia no debía seguir dentro del programa, pues no daba la talla en las pruebas y como reiteró Iván Lalinde “iba en coche”. Pero, este amorío llegó a su fin, luego de que Kevyn confesara que le enviaron algunas fotos, donde la exdesafiante no solo vendía sus fotos y según él esto le hizo replantearse un posible noviazgo y ahora, durante una entrevista para Caracol, la colombiana habló de su trabajo en OnlyFans.

“Yo comencé hace muchos años con una necesidad, necesito plata, cosa que no me gusta es verme sin plata y a mí me cerraron un Instagram como de 50.000 seguidores porque yo subía fotos en tanguita, no sé, me lo cerraron por subir fotos como tan… Yo dije, ay las voy a vender. Entonces me abro el OnlyFans, yo estaba con mi expareja, se lo comento y me dice de una. Mi expareja es un hombre muy seguro y desde que me conoció él sabía, yo no tenía problema en ponerme un bikini, yo no, si yo tengo cuerpo, yo lo muestro.

Él nunca tuvo ningún problema con nada de eso, cuando yo abrí el OnlyFans yo lo hablo con él y me dijo de uno, vamos a hacerlo y él era el que me tomaba las fotos, me hacía videos, me daba ideas (…) Obviamente la gente te juzga mucho por eso, pero yo estoy a las 11 am sacando a mi perro y me puedo demorar cinco horas si quiero y estoy ganando plata”, fueron las declaraciones expuestas por Natalia, exparticipante del ‘Desafío XX’.