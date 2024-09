“Ser madre soltera nunca fue mi plan”: ‘Epa Colombia’ habría terminado su relación con Karol Samantha

‘Epa Colombia’ publicó una serie de historias en Instagram que dejó muy intrigados a sus seguidores, dejando ver una captura de pantalla de una conversación que tuvo con su pareja, Karol Samantha, en la que daría a entender que su relación habría llegado a su fin, algo que reforzó al hablar sobre llevar una vida de “madre soltera”.

La empresaria ya había despertado algunas sospechas al respecto luego de que la semana pasada se mostrara muy emotiva al publicar una serie de imágenes en sus historias en las que aparecía que su exnovia, la futbolista Diana Celis, junto con una canción melancólica de fondo.

Y si bien parecía un episodio aislado, el pasado domingo dio a entender que las cosas con Karol Samantha no están del todo bien, publicando una captura de pantalla en donde deja ver que está teniendo una conversación con ella en la que la tilda de inmadura.

Con frases como “ser mamá le quedó mal”, “¿qué se espera de usted que deja un hijo por estar con alguien que ahora no quiere estar con usted?” y “con su inmadurez y estupidez no vas a llegar a ningún lado”, Epa Colombia dio a entender que tuvo una fuerte discusión con su pareja.

A pesar de esto, en la misma captura de pantalla se puede ver que ambas planean verse este martes.

Pero este intercambio de mensajes no fue todo, ya que la empresaria también publicó en sus historias dos mensajes que darían a entender que terminó su relación con su pareja: “ser madre soltera nunca fue mi plan, pero lo estoy dando todo” y “me paso una con Diana, me pasó dos veces, tres veces. Por favor, no quiero que pase por mucho, solo quiero ser feliz”.

Seguidores de Epa Colombia la apoyaron frente a esta situación

Si bien la joven no ha especificado que pasó entre ella y su pareja, muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo en su bandeja de entrada de Instagram a propósito de las historias que había publicado, en especial cuando habló sobre ser madre soltera.

“La mejor. Siempre podremos”, “Es lo mejor”, “Es mejor ser madre soltera, tener paz y tranquilidad que estar en una relación donde vas a estar intranquila” y “Tu puedes, eres una guerrera” son algunos de los mensajes que recibió Epa Colombia.