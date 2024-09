Presentador de ‘La Red’ confesó que por poco es víctima de Luis Alfredo Garavito, “me estaba llevando”

‘La red’ es un programa de entretenimiento que es transmitido durante los fines de semana por Caracol Televisión, haciendo parte de la parrilla de contenidos de Caracol Televisión, contando diversos hechos sobre la vida de varias figuras de la farándula criolla, los cuales son presentados por su amplio equipo como lo son Mary Méndez, Frank Solano, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Carlos Vargas, quien durante el capítulo más reciente confesó que por poco es víctima de Garavito.

Carlos Vargas desde hace varios años ha sabido ganarse el cariño de los televidentes debido a su carisma y espontaneidad frente a las cámaras, estando presente en diferentes eventos y sacándole una que otra información a estas figuras, pero a pesar de ello, también está presente en el set de Caracol, donde la conexión con el resto del equipo ha sido más que evidente.

Sin embargo, las risas quedaron a un lado, luego de que Carlos Vargas confesara que vio a Luis Alfredo Garavito a las afueras de su colegio cuando era un niño, esto luego de que Mary les pidió contar el momento más angustiante de su vida: “Gracias a los informantes y esto lo hablo en serio, con un tiempo después entrevistas, un tiempo después a un chico que fue víctima de Gavarito y yo estaba viendo el programa, una persona contemporánea a mí empieza a contar la historia, cerquita a Cartago y yo veo, mi mente se va muchos años atrás y empiezo a recordar a Garavito frente al colegio cuando me dice vis, vis y yo cruzo la calle. Duré mucho tiempo para contárselo a mi mamá porque pensé que eran ideas mías, después se lo conté a ellos. Lo bueno fue que mi mamá me decía que no me fuera con la gente, pero yo me estaba enredando con él… Pensé que era un trauma en mi cabeza (…) me estaba llevando a una destapada en Cartago”.

En medio del relato, Carlos confesó que en medio del temor que sintió decidió huir de este sitio, tanto así que llegó para contarle a su mamá lo ocurrido que además de estar alerta, el presentador de ‘La Red’ aseguró que su mamá le terminó pegando, pero ahora con los diferentes reportajes tiene claro lo que vivió y también de lo que se salvó en aquella época debido al prontuario de este hombre.