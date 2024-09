“La gente le pone mucho tabú a esas cosas”, Sebastián Yatra sobre su injerto de cabello

Sebastián Yatra se encuentra en un gran momento de su carrera artística al debutar en el prestigioso escenario de Broadway. El cantante antioqueño ha sido seleccionado para protagonizar el famoso musical “Chicago”, interpretando el icónico papel de Billy Flynn. Esta noticia ha generado gran expectativa entre sus fans y la industria del entretenimiento, pues representa un nuevo desafío para el artista que ha demostrado su versatilidad tanto en la música como en la actuación. Adicional a esto, el cantante hizo una curiosa revelación sobre el procedimiento estético que se realizó en su cabello.

PUBLICIDAD

A través del canal de difusión de WhatsApp del artista, compartió con sus fans el momento cuando se realizó este tratamiento, en la foto aparecía en una camilla de una clínica mientras un doctor le inyectaba en la cabeza un medicamento. Esto fue en una clínica de Madrid y aprovechando su paso por el país, visitó Los40 España, para hablar sobre su debut en Brodway y también sobre su cabello.

El artista indicó que decidió someterse a un injerto capilar porque ahora cuida más su cabello y que genéticamente su papá es prácticamente calvo, esta medida estética fue en pro de cuidar su aspecto “Mi papá es calvo, se tiene que decir. Y mi abuelo del lado materno, que es donde viene la calvicie, era calvo. Le llegaba el pelo hasta aquí” contó Yatra para después explicar con detalle el procedimiento:

“Yo ya tenía el pelo con la línea de pelo muy alta, entonces me contaron de un doctor increíble en Madrid y fui el año pasado donde él y me puso pelito por acá. Ahora me toca ir a las consultas para que vean que todo está bien... un injerto para toda la vida” señalo el artista, quien también aseguro que la gente la pone mucho tabú a estos procedimientos.

.