Alejandro Estrada reveló que jamás ha sido infiel a pesar de haber recibido ‘cacho’; ¿solo le cree Dominica?

Este 2024 el nombre del actor Alejandro Estrada, resonó más que nunca y por cuestiones alejadas de su innegable talento frente a las cámaras y sobre las tablas; ya que su nombre se viralizó, entre otras cosas, por su divorcio en vivo con Nataly Umaña, en ‘La Casa de los Famosos’, y su nuevo idilio con la periodista Dominica Duque. Estas cuestiones del amor ha generado que muchos le pongan a Estrada la etiqueta de infiel, algo de lo que salió a hablar en una reciente entrevista.

Luego de terminar una relación marital de 12 años con Umaña, al ver que ella mantuvo un amorío con Melfi en el programa de RCN, ‘Alejo’ se convirtió en uno de los solteros más cotizados de Colombia, algo que no duró mucho, ya que meses después, y con su incorporación al grupo de 22 cocineros de MasterChef Celebrity, el cucuteño decidió darle una nueva oportunidad al corazón, entregando parte de él a Duque.

¿Alejandro Estrada le fue infiel a Nataly Umaña?

Ante el fin de su matrimonio y su rápido retorno a las mieles del amor, muchos seguidores y detractores de Alejandro han creado teorías web en las que indican que él le había sido infiel a Umaña, algo que desmintió en entrevista con ‘Impresentables’ de ‘Los 40 Principales’, formato en el que fue tajante en afirmar que él jamás ha puesto chachos.

“Lo peor que yo he leído de mí en algún momento es que era un picaflor, como la canción de Raúl Santi, y no (...) No recuerdo haber sido infiel, pero digamos, si infidelidad es tener una relación marcada y estar con otra persona no; pero si infidelidad es una semana salí contigo, pero no hay un título, y luego con otra, pues nada”, expresó el hombre de 44 años.