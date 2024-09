“Estamos asimilando todo”: Ana Karina Soto reveló el problema de salud que enfrenta su padre

Ana Karina Soto es una reconocida presentadora colombiana que tuvo sus inicios en la televisión, luego de participar en el famoso de ‘reality’, ‘Protagonistas de nuestra tele’ del Canal RCN que fue el puente para llegar a ser parte tiempo después de la sección de entretenimiento de Noticias RCN, donde sacó a flote todo su talento durante varios años. A pesar de los cambios, la ocañera sigue siendo parte del canal a partir de dos producciones como lo son ‘Mañana Express’ y ‘Buen día Colombia’, apoyada por supuesto de su esposo Alejandro Aguilar y su hijo, Dante, así como también de sus padres. Sin embargo, recientemente Ana Karina Soto reveló el problema de salud que enfrenta su padre.

Si bien, Ana Karina ha sabido ganarse el cariño de los televidentes debido a su carisma y espontaneidad ante las cámaras, sus redes sociales tampoco se quedan atrás, especialmente su cuenta de Instagram, donde suele ser muy activa y allí precisamente aprovechó una de sus apariciones para confesar que las últimas semanas no han sido nada sencillas para ella ni para su familia.

“Tengo que contarles que mi papito está en un proceso importante, médico, no les había contado por qué, pues estamos todavía como asimilando todo, pero he recibido mensajitos de personas que saben lo que está pasando y que han estado ahí muy pendientes, mandando mucha energía bonita, oraciones que ustedes saben que yo creo mucho en el poder de la oración. Mañana le hacen una cirugía importante a mi papá a las 11 am y acabo de llegar de la clínica (…) Ustedes saben que la vida continua, no hay que parar. No se puede parar”, fueron las declaraciones expuestas por Ana Karina Soto en sus redes sociales.

Si bien, la presentadora del Canal RCN optó por no revelar mayores detalles al respecto de la salud de su papá, lo cierto es que está brindándole toda su atención mientras que sigue adelante con cada uno de sus proyectos.

¿Cuál fue el padecimiento de la mamá de Ana Karina Soto?

La mamá de Ana Karina Soto falleció en el año 2022, luego de sufrir una fuerte caída en su hogar, recibiendo un fuerte golpe en su cabeza que trajo consigo complicaciones como lo fue una fisura en el cerebro y un derrame interno. La señora Juana de Dios estuvo casi dos semanas en UCI con coma inducido y posteriormente falleció.