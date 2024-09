Érika Zapata de Noticias Caracol mostró los cambios que ha tenido en su rostro tras sofisticado tratamiento

Dentro de la nómina de periodistas que tienen Noticias Caracol, destaca el nombre de la paisa Érika Zapata, mujer que se caracteriza por mostrar los sucesos informativos del departamento de Antioquia, de una manera cercana y amena, dejando para la posteridad frases como “Mero gentio” y “Las personas parecían pollos en un galpón”. Esta comunicadora ha generado una gran comunidad en redes, especialmente en Instagram , plataforma en la que mostró los cambios que ha tenido tras un costoso procedimiento estético al que se sometió.

Por medio de su perfil, en el que acumula 224.000 seguidores, Zapata dio a conocer como ha evolucionado su rostro, tras aplicarse bótox para, entre otras cosas, eliminar algunas ‘arruguitas’ que se le han generado por algunos gestos que realiza constantemente; tratamiento del que su especialista dio el siguiente parte:

“Realizamos esto hace 15 días y hay un cambio muy bonito. (...) En estos momentos podemos ver una frente de Érika muy ‘brillantica’ y suave. (...) Por más de que haga un esfuerzo para levantar las cejas no se le marca la línea en la zona del entrecejo. (...) Vamos a seguir trabajando nuestra principal preocupación y dolencia que es el tema del melasma, el tema de las manchas”, expresó la tratante.

Érika Zapata le contestó a quienes la critican por su apariencia

Desde que Zapata empezó a hacer visible los tratamientos estéticos a los que se ha sometido y a hacer más constante la publicación de fotografías con ‘outfits’ diferentes a los que usa en su trabajo, son muchos los detractores que le han salido, a quienes les contestó con contundencia en un reciente ‘post’ en ‘X’:

“Me saca rabia esa gente que cada vez que subo una foto arreglada me dicen que filtro. En mi vida cotidiana me gusta estar de otras maneras y cada que puedo, me produzco como toda mujer. Para que vean que no todo lo del pobre es robado. Que es que me veo como muy distinta en la televisión, claro, porque uso blazer, no me maquillo, recojo el cabello y tengo una forma distinta de mostrarme”, expresó la mujer de 27 años.