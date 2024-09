¿Qué pasó con Jairo Martínez, exjurado de ‘Yo me llamo’ de Caracol? A esto se dedica

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más queridos por los colombianos, pues desde hace varios años el reality de Caracol Televisión ha logrado ser todo un éxito en la pantalla, ya que ha cautivado a los televidentes con cada uno de los imitadores que llegan a mostrar su talento a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. Sin embargo, antes de la llegada de Pipe y otras figuras, Jairo Martínez conformó el mencionado equipo y a esto se dedica actualmente el exjurado.

¿Por qué salió Jairo Martínez de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión?

Jairo Martínez durante varios años hizo parte del Caracol Televisión, haciendo parte de algunas temporadas de ‘Yo me llamo’ junto a Amparo Grisales y Luz Amparo Álvarez, donde sacó a flote sus conocimientos musicales, siendo protagonista de algunos descontentos juntos a Grisales, pero con ambas logró construir una buena relación. Sin embargo, antes del estreno de una nueva temporada se confirmó que Jairo Martínez dejaba de ser uno de los jurados del ‘reality’ de canto, pues deseaba perseguir nuevos proyectos personales.

¿A qué se dedica Jairo Martínez, exjurado de ‘Yo me llamo’?

Jairo Martínez, el exjurado de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión, se define como relacionista público, gerente, presentador y con negocios deportivos. Actualmente, el periodista de entretenimiento forma parte del equipo de ‘Nuestras mañanas’, un programa que hace parte del Canal TeleCaribe, teniendo en cuenta que Jairo reside en esta zona del país, teniendo varias similitudes con ‘Día a día’ de Caracol Televisión, ya que hace parte de las mañanas de los televidentes de lunes a viernes de 08:30 a 11:30 am.

Además de estar presente durante las diferentes transmisiones del programa, Jairo Martínez suele ser el elegido para cumplir con diferentes cubrimientos en algunas zonas del país, donde el enfoque es el entretenimiento y la cultura. Otro de los proyectos que ha buscado llevar a cabo el exjurado de ‘Yo me llamo’ es darse a conocer por medio de su canal de YouTube, donde a la fecha alcanza los más de 1.800 seguidores, encargándose de compartir sus diferentes apariciones en televisión.

Jairo Martínez, exjurado de ‘Yo me llamo’ fue víctima de extorsión

Jairo Martínez, pues en medio de una entrevista para el programa ‘Lo sé todo’, indicó que estaba siendo extorsionado con varias llamadas intimidantes con el fin de que les dieron una alta suma de dinero, con la cual tampoco contaba.

De acuerdo con sus declaraciones, los presuntos extorsionadores lo presionaron diciendo que tenían unos videos íntimos, los cuales iban a ser publicados si no daba el dinero solicitado. Esta situación no fue nada fácil de afrontar para Jairo debido a la constante preocupación, sin embargo, no tiene miedo de la publicación de los mismos. El productor aseguró: “La gente no asimila un cambio y aprovecha estas llamadas extorsivas, que si tú no me das plata como me dabas antes, tengo unas fotos tuyas que voy a sacar, tengo un video grabado…” Sin dejar de lado, que este no es el único hecho del que ha sido víctima, pues, se conoció que fue estafado en Medellín.