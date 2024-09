Ana María Trujillo se sinceró sobre el duelo que enfrenta por la muerte de su hijastra

Ana María Trujillo, reconocida actriz colombiana, se ha sincerado recientemente sobre el profundo duelo que enfrenta tras la muerte de su hijastra Kimberly Arara, ocurrida en marzo de este año. A través de una publicación en redes sociales, la actriz compartió con sus seguidores el doloroso proceso que ha vivido junto a su familia desde la pérdida de Kimberly en marzo de este 2024, quien falleció en circunstancias que aún conmueven a su círculo cercano. Trujillo ha expresado abiertamente lo devastador que ha sido lidiar con esta tragedia, resaltando la importancia de honrar la memoria de su hijastra.

Las palabras de Ana María Trujillo a su hijastra fallecida

El vínculo entre Ana María y Kimberly era muy cercano. A pesar de no ser su madre biológica, la actriz siempre se refirió a ella como una hija, compartiendo momentos significativos de su vida. Trujillo ha manifestado que la partida de Kimberly ha dejado un vacío irreparable, pero al mismo tiempo, ha resaltado la importancia de vivir el duelo de manera consciente. “Es un proceso muy difícil, pero hay que permitirse sentir y sobrellevar el dolor”, comentó la actriz en una reciente entrevista, donde también agradeció el apoyo que ha recibido de amigos, colegas y seguidores.

En sus redes sociales, Ana María Trujillo ha publicado mensajes emotivos en memoria de Kimberly, destacando la luz que dejó en su vida y la de su familia. “Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar. Tengo tanto por decirte Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida.Pero tengo que comenzar por agradecerte. Me acogiste en tu familia con los brazos abiertos desde el día uno.”, fue parte del texto que publicó La actriz ha utilizado su plataforma no solo para recordar a su hijastra, sino también para generar conciencia sobre la importancia de cuidar la salud mental y emocional durante estos momentos difíciles.

El proceso de duelo para Trujillo ha estado lleno de altibajos, y ha reconocido que cada día representa un reto. Sin embargo, la actriz ha encontrado consuelo en sus seres queridos y en la fe, lo que le ha permitido seguir adelante a pesar del dolor.