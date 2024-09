“Me faltó ser más fuerte”: Carolina Cruz sobre su separación con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz es una de las modelos y presentadoras más representativas del entretenimiento en Colombia, pues ya lleva un camino largo de más de 10 años en la televisión, en producciones como ‘Muy Buenos Días’ del Canal RCN, y actualmente en ‘Día a día’ de Caracol Televisión. Además, tiene su propio pódcast en el que cada 15 días revela detalles de su vida personal y abre su corazón con sus seguidores.

En su último pódcast habló de uno de los temas que más se preguntaban sus seguidores: ¿Por qué se separó del actor Lincoln Palomeque?, así que en esta oportunidad abrió un poco más la puerta de su vida personal para contar detalles.

Carolina Cruz quería casarse y esa habría sido una de las razones de su separación

“Lo más difícil de entender de una relación es que, yo pasé por muchos momentos de mi vida, momentos en los que quise casarme, momentos donde no me quise casa. Yo no me casé con Lincoln, nosotros vivimos todo el tiempo en unión libre y fue una decisión de los dos”, reveló Carolina.

Luego dice que: “yo siento que a mí me faltó ser más fuerte en un momento de la vida y decirle: ‘oye, yo sí me quiero casar. Si tú no te quieres casar es tu problema. Yo sí me quiero casar’. Pero yo, a lo largo de mi vida he sido muy permisiva con muchas cosas y hablo de permisiva en el buen sentido”.

Carolina reconoce que es importante aprender a establecer los límites y que justamente eso ha sido algo que le ha costado a lo largo de su vida, tanto con sus amistades, de pareja, familiares y que le ha costado decir que no.

“Ya aprendí a decir que no y a poner límites. Pero para llegar a ese aprendizaje tuve que perder muchas cosas y dejar atrás muchas cosas. (...) Yo era muy permisiva en no decir cosas con las que no estaba de acuerdo por evitar. Soy cero tóxica (...) lo que termina pasando con la distancia, es que muchas veces pensamos que está bien, sin que esté bien. En su momento tuve que dar mi punto de vista y decir que yo sí me quiero casar, quiero entrar a la iglesia vestida de blanco”, relató Carolina.