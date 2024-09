Franko Bonilla es eliminado de ‘MasterChef Celebrity’ tras un plato que ni le probaron

El capítulo 76 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ trajo consigo el reto de eliminación, en el que se enfrentaron los actores Jacques Toukhmanian y Juan Pablo Llano, así como el comediante Franko Bonilla, la actriz Ilenia Antonini y la medallista olímpica Caterine Ibargüen.

El recibimiento se dio de una manera distinta, pues le tenían la noticia de que no sería una receta libre, y para el reto tuvieron despensa abierta y 60 minutos en total en el que la asignación del tipo de galletas para el mundo dulce o salado se dio por medio de un bingo.

Los ingredientes para las recetas de ‘MasterChef Celebrity’

A Caterine Ibargüen le tocó tomates, papas, coliflor, aceitunas y ron. Mientras que en el caso de Juan Pablo llano fue en lo salado con paprica, pechuga de pollo, chorizó y papas. Por su parte a Jacques Toukhmanian en el mundo del dulce con hinojo, uvas pasas, hierbabuena, amaretto y crema de leche.

A Ilenia Antonini el mundo del dulce con leche condensada, gelatina, polvo de hornear, cocoa, queso mascarpone, grajeas y chocolate blanco. Y finalmente a Franko Bonilla un plato de sal con aguacate, plátano vere, mazorca, pavo y chorizo.

Inició el reto

Juan Pablo Llano optó por embellecer su pollo, mientras Franko optó por unas hamburguesas de pavo que generaron preocupación entre Dominica Duque y Vicky Berrío desde el balcón que lo quería ayudar, pero él no dejó.

Jacko se fue por unos cupcakes mientras que Caterine Ibarguen, por recomendación de Jorge Rausch, se fue hacia sus raíces con un pescado. Y luego de varios percances en las estaciones el tiempo del reto se acabó.

Caterine Ibargüen se fue a la segura

La medallista Caterine Ibargüen llegó con el plato “Que la suerte no me falle” un pescado apanado con galletas y una salsa con leche de coco. Adria Marina destacó la buena cocción del pescado, Jorge Rausch destacó el sabor y textura de las salsas y Nicolás de Zubiría solo le criticó el puré de coliflor, pues no estaba sedoso.

Juan Pablo Llano a la expectativa

El actor Juan Pablo Llano llegó de segundo con “Pollo fórmula uno” apanado con galletas, puré de papas con hojas de albahacas. Jorge Rausch dijo que no entendía el plato, pero sabía delicioso. Nicolás de Zubiria dijo que su emplatado era lo que podría sacarlo y Adria Marina bromeó.

Jacques Toukhmanian confiado

“Vivir para contarla” fue el plato de Jacques Toukhmanian, quien fue el tercero en pasar con sus cupcakes con un coulis que fue calificado por Nicolás de Zubiría como el mejor que ha probado. Adria Marina dijo que todo estaba delicioso, hasta que decide presentar cupcakes para un reto de eliminación. Jorge Rausch dijo que no era la gran cosa, pero que era tan delicioso que podía estar en una pastelería.

Ilenia Antonini no llegó satisfecha

La cuarta en llegar fue Ilenia Antonini con “Juntas en París” nombre que le dio por una película que veía de niña y que prometió con su abuela viajar a esa ciudad. Era un biscocho de vainilla con diversas texturas que gustaron Adria Marina, más no la presentación. Jorge Rausch dijo que el punto de dulce era delicioso mientras que Nicolás de Zubiría destacó cómo ha crecido en el área pastelera.

Franko Bonilla

El último en pasar al atril fue el comediante Franko Bonilla quien llegó con el plato llamado “Me fui a la fija” el cual era una hamburguesa que cuando Jorge Rausch la vio lo primero que hizo fue preguntarle qué era y cómo veía su plato al compararlo con el de los demás. Posteriormente llamó a Adria Marina y Nicolás de Zubiría a que se acercaran a ver lo que hizo.

El comediante dijo que lo mejor era ser honesto y que le faltaron ingredientes como la albahaca y el aguacate. Jorge Rausch vio que el arroz estaba crudo. No probaron el plato ya que no estaba a la altura y lo eliminaron inmediatamente.