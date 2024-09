“Vi la muerte”: Periodista de Caracol contó que fue diagnosticada con un agresivo cáncer que hizo metástasis

Los Informantes es un programa de televisión colombiano emitido por Caracol Televisión, que se ha ganado un lugar destacado en la programación nacional debido a su formato periodístico de investigación y crónica. El programa se caracteriza por presentar reportajes profundos sobre temas de interés social, cultural, político y económico, no solo de Colombia, sino también a nivel internacional; una de las cronistas que los televidentes más disfrutan escuchar es la Nena Arrázola.

PUBLICIDAD

Por su forma de contar y entrevistar a sus invitados, la Nena se ha ganado el cariño de muchos; sin embargo, además de su trabajo en las pantallas, ha abierto su corazón para hablar de las situaciones diarias que han marcado su vida y compartió de cuando recibió un diagnóstico negativo para su salud que marcó su vida; para el Pódcast de Frecuencia Femenina abrió su corazón para contar su historia con el cáncer de mama.

“Yo quedé en blanco, porque a mí me dolía todo el brazo y no sabía que era, Fue duro escucharlo”, luego de ser diagnosticada con una fuerte metástasis.

“Empecé a sentir que perdía el apetito, luego a sentir mucho cansancio. El primer diagnóstico que me hacen es que tengo una migraña fuerte, luego volví y me hacen los exámenes en el que apareció una metástasis en el hígado, en la vesícula y ahí empezó todo. Ya no caminaba, un día le dije a Dios, si es tu voluntad si así tiene que ser, que sea. Pero aquí estoy”, le comentó a su cuñada la situación de como vivió su etapa de enfermedad.

La Nena comentó que aunque fue un momento que cambió su vida, vivió varios momentos en los que vivió una gran cercanía a Dios y eso la motivó a seguir en pie con su tratamiento, “lo primero que hago es empezar a orar, yo tengo mucha fe y decía que había que sacudirnos, yo sentía que la enfermedad salía de mí. Nunca lo vi como algo determinante y definitivo”.

Por el momento, la Nena está sana y disfruta de su familia, del amor por el deporte y su cariño a su profesión.