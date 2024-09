Hermano de Luis Andrés Colmenares afirmó que el joven predijo su muerte y se lo comentó a su madre

El Caso Colmenares es uno de los más mediáticos y controvertidos en la historia reciente de Colombia. Se refiere a la muerte de Luis Andrés Colmenares, un estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes, en Bogotá, ocurrida la noche del 31 de octubre de 2010, tras asistir a una fiesta de Halloween en el Parque de la 93. Hasta el día de hoy, su familia sigue atenta a la resolución de su caso.

Su hermano, Jorge Colmenares, es un abogado que desde hace varios años ha estado interviniendo y hablando de su fallecido hermano para explicar los hechos ocurridos, además de relatar lo mucho que la muerte de Luis Andrés cambió sus vidas; algo que constantemente ha llamado la atención de este caso, es que la madre del fallecido Colmenares, afirmó que su hijo le contó en un sueño que su muerte no había sido un accidente sino un asesinato.

Jorge en un formato de entrevistas sobre casos paranormales, habló de un suceso con el que su hermano se manifestó en la casa y en los momentos de angustia sintieron la compañía del Colmenares fallecido: “siempre sentíamos su aroma en su habitación, donde nos metíamos en los momentos en los que queríamos sentir paz por la tensión del proceso de mi hermano. Depronto son casualidades, son cosas que suceden que uno intenta todo enrutarlo al ser querido que uno tiene”.

El hermano menor de Luis Andrés también afirmó que su hermano presentía su fallecimiento, pues en conversaciones que tuvo con su madre, Colmenares afirmaba que su hogar tenía olor a arreglos florales: “esto me lo contó mi mamá, le dijo ‘mami, esta casa me huele a arreglos florales de velorio, a esos anillos que le dan a la familia’, mi mamá le dijo que no dijiera eso. Pero mi mamá me cuenta que ella vio la casa llena de arreglos florales y fueron todos lo que mandaron cuando mi hermano murió. En su subconsciente se estaba despidiendo”.

Cuando él se despide es noche, aunque Colmenares siempre fue muy cariñoso, Jorge comenta que se despidió de forma cariñosa y le dijo: “recuerda que cuando no estoy en la casa y mi papá tampoco, tú eres el hombre de la casa y tienes que cuidar a mi mamá”, luego de todos estos comentarios, la familia asumió que esta fue una forma de despedirse del fallecido Luis Andrés Colmenares.