¿Está quebrada? Manuela Gómez respondió a las críticas por su emprendimiento de postres

La influencer contó en un video por qué casi no muestra a sus padres en redes sociales. / Foto: Instagram @manugomezfranco1 - Tomadas el 26 de agosto de 2024.

La influencer Manuela Gómez salió al paso de las críticas y rumores que circulan en redes sociales acerca de su situación financiera, luego de que emprendiera un negocio de venta de postres en Medellín. A través de un video publicado en sus plataformas, la creadora de contenido paisa aclaró que no está atravesando problemas económicos, como algunos especulaban, y que su decisión de emprender se debe a un deseo de generar más ingresos y estabilidad para su hogar.

PUBLICIDAD

Manuela, conocida por su participación en realities y su faceta como empresaria, desmintió categóricamente las versiones que apuntaban a una posible quiebra. “No estoy quebrada, gracias a Dios me va muy bien con mi empresa de matizantes y cosméticos para el cabello. Tengo muchos productos, y en este momento estoy lanzando un suero corporal. Mi empresa sigue creciendo, y me está yendo muy bien”, explicó en el video. Afirmó que su éxito empresarial es constante, y que sigue comprometida con expandir sus emprendimientos.

Manuela también compartió los motivos personales detrás de su nuevo proyecto. Según explicó, su deseo de tener un hogar estable para su hija Samanta la motivó a iniciar este negocio de postres. “He cambiado de casa muchas veces y siento que no tengo un lugar seguro para mi hija. Aunque con mi empresa podría comprar una casa, tardaría más en hacerlo. Fue entonces cuando surgió la idea de los postres, ya que me di cuenta de que me quedaban muy bien. Quiero comprar una casa para Samanta, dejar de mudarnos tanto y encontrar la estabilidad que necesitamos”, señaló.

Gómez también destacó que su nuevo emprendimiento beneficiará a otras personas, ya que planea aumentar la producción de postres y contratar a más personal. “Emprender no es fácil, pero vamos con todo por la casa de Samanta”, concluyó la influencer, mostrando su determinación de seguir adelante con este proyecto que no solo busca su crecimiento personal y financiero, sino también el bienestar de su familia y su hija.