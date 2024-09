Esta es la persona más amada por el ‘Dibu’ Martínez, el jugador más ‘odiado’ en Colombia

El ‘Dibu’ Martínez, portero bicampeón de América y campeón del mundo no sabe perder (bueno, no ha perdido hace tiempos): con su agresión a un camarógrafo colombiano luego de la derrota del partido Colombia vs. Argentina, es ahora el más detestado en el país cafetero. Y no es la primera vez que muestra en público sus provocaciones. Pero es un ‘angelito’ para el amor de su vida: su esposa Mandinha, con quien tiene a dos niños: Santino y Ava.

Mandinha es nacida en Londres. Tiene madre brasileña y padre portugués. Su nombre real es Amanda Gama, aunque se le conoce como Mandinha Martínez, que es un año mayor que él. Tiene su propia empresa, llamada Mis Sueños Kids. Ell tiene un local en Londres y otro en Shopping Battlers Green Farm, a las afueras de la ciudad. Esto, en Wattford.

La historia de amor del arquero más odiado por Colombia, Dibu Martínez, con su esposa Mandinha

Él conoció a Mandinha en 2013, cuando esperaba el bus que tomaba para ir a entrenar con el Arsenal. Ella vivía cerca y siempre la veía pasar, hasta que la invitó a salir. Fueron a comer algo y desde ahí están juntos. Así lo contó un amigo del futbolista.

Además, gracias a ella él también aprendió portugués. Y él le enseñó español. De ahí, vivieron juntos y a los dos años se casaron. Esto fue en 2017.

La boda fue lujosa: se hizo en el Palacio de Brocket Hall, en las afueras de Londres. Todo terminó a las 3 am y concurrieron 80 invitados. Entre sus invitados estuvo el arquero colombiano David Ospina, ex compañero y sí, ex cuñado de James... el mismo que le metió gol de penal en Barranquilla.

Tuvieron una luna de miel por 15 días en el Medio Oriente y luego se fueron a las Maldivas. Para 2018 nació su primer hijo, Santi. Luego, en la a pandemia, Mandinha estaba embarazada otra vez. Ava nació en la Copa América 2021.

Así, él tiene una bonita familia complementada con sus perras, Nahla y Skyla. Y cuando el portero cumplió 22 años, ella le puso esta dedicatoria:

“Sos lo más lindo que tenemos. En este día tan especial, quiero reconocer y agradecer por ser el pilar de nuestra familia. Te admiro”.

Ante sus rivales, Martínez es provocador y como se ve, no sabe gestionar sus emociones en la cancha. Pero en el hogar es un hombre modelo y de admirar.

