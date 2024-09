Antes muerto de calor que sencillo: por qué Néstor Lorenzo no dejó su estilo contra Argentina

Néstor Lorenzo estaba claramente preocupando a los hinchas por no dejar sus colores oscuros ni en el calor de Barranquilla.

Aparte de lo que muchos consideraban como conseguir la revancha “” contra Argentina por la derrota en la final de la Copa América y en pleno partido en Barranquilla que la Selección Colombia ganó 2-1 con penal de James Rodríguez, lo que más impresionó fue que el técnico argentino Néstor Lorenzo, muy a pesar de vérsele acalorado, no dejó su camiseta vinotinto.

PUBLICIDAD

De hecho, los comentarios en las redes aludían a que el estilo distintivo del Director Técnico de la Selección Colombia de mayores era lo que lo estaba deshidratando:

“Pobrecito Néstor Lorenzo, me dan ganas de irlo a bañar con una manguera para que no sufra por el calor”, “El sudor de Nestor Lorenzo formó un corazón”, “Néstor lorenzo está bañado en sudor, que pecado mk jakdjaksjsja”. Y comentarios por el estilo. Hasta memes hubo.

Pero Lorenzo siempre mantiene ese ‘coolness’ estóico incluso para reflejar ese tema. Su estilo es el que ha escogido para diferenciarse. Y ante las quejas de Argentina por el calor, el DT argentino solo respondió lo siguiente: “Nosotros entrenamos a 42 grados en la Copa América, tuvimos una serie de partidos en pocos días y no me escucharon diciendo nada”, expresó.

Además, ya es conocido y viral por un estilo que claramente le funciona y lo distingue.

Por qué Néstor Lorenzo jamás deja el estilo que lo caracteriza: negro con vinotinto

Lorenzo le contó al periodista Jaime Dinás en una entrevista publicada en su canal de Youtube que tiene varias prendas iguales. Y es sencillamente porque sabe que le quedan bien.

Esto viene desde sus tiempos con el club Melgar de Perú: “Son las mismas [traje y camisa], pero tengo dos o tres. Me gustan los colores, en Melgar me acostumbré al rojo y negro y creo que me queda bien, así que vamos a seguir por ahí”, afirmó.

PUBLICIDAD

Néstor Lorenzo (Getty Images)

El argentino afirma que no es una cábala, ya que confía en el trabajo de sus jugadores, sino que sabe que este estilo le funciona. Ahora bien, no es la primera figura pública que usa estos colores o ciertas cosas por funcionalidad, poder y reconocimiento: esta práctica denota una forma de reconocimiento público donde la ropa parece no tener trascendencia, aunque la tiene toda.

De hecho, en ámbitos como el tecnológico, el lujo silencioso de los verdaderos millonarios ha hecho que una prenda sea icónica: en el caso de Steve Jobs, el suéter cuello tortuga negro, o en el de Mark Zuckerberg, sus camisas grises. Esto, a pesar de ser marcas costosas, pero que reflejan códigos de sencillez, de reconocimiento y de verdadero lujo. El lujo silencioso, que llaman.

En el caso de Lorenzo, y muy a pesar de que los colores oscuros como el Borgoña den más calor, esto no iba a pasar ni de por casualidad.