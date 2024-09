Fiscalía se pronunció sobre la muerte de la mamá de ‘Los Patojos’ ¿Quedó conforme la familia?

Tras la trágica muerte de Yenny Ariza, madre de los conocidos youtubers campesinos ‘Los Patojos’, la familia ha desestimado la versión oficial que sugiere que se trató de un suicidio. La noticia de su fallecimiento, ocurrida el pasado 26 de agosto, conmocionó a la comunidad del municipio de Jesús María, en Santander. Ariza, de 45 años, fue encontrada muerta en su vivienda en la finca La Palma, con un cable alrededor de su cuello y una agenda cercana, donde supuestamente había dejado una nota explicando los motivos de su decisión.

A pesar de que los primeros informes policiales apuntaban a un suicidio, los familiares de Ariza, especialmente sus hijos y esposo, no están convencidos de esa versión. Ellos han solicitado a las autoridades una investigación profunda para esclarecer los hechos y asegurarse de que se haga justicia. La familia cree que existen factores que aún no han sido considerados y piden que no se descarte la posibilidad de que haya habido una influencia externa que llevó a Yenny a ese trágico desenlace.

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación se pronunció al respecto, presentando el dictamen de Medicina Legal. Según el informe, no se encontraron señales de violencia en el cuerpo de Yenny Ariza, ni evidencias que sugirieran la presencia de una tercera persona en el lugar de los hechos. Con base en estos resultados, la Fiscalía concluyó que la mujer habría acabado con su vida por voluntad propia, razón por la cual decidió cerrar el caso, al no hallar indicios de un posible crimen.

Sin embargo, la familia de Ariza no está conforme con el dictamen de las autoridades. Naren Alexander, uno de los hijos de Yenny, declaró al medio Semana que, a pesar de lo que señala el informe, ellos siguen creyendo que alguien pudo haber influenciado a su madre. “Dicen que no hay ningún acto de violencia contra ella, ni huellas de alguien. Lo que nos dicen ahí, que fue por voluntad propia”, comentó Alexander. La familia sostiene que podrían haber manipulado la mente de Yenny, llevándola a ese punto, y aseguran que seguirán investigando por su cuenta para llegar a la verdad.