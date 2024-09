“Huir nunca será una solución”: Antonella Petro decide volver al país y el presidente sonríe

El presidente Gustavo Petro sonríe luego de que por medio de sus redes sociales, su hija menor, Antonella Petro, anunciara que volvía al país, esto después de anunciar hace tan solo siete días, que abandonaba Colombia por motivos de “persecución”.

En esta ocasión, el jefe de Estado publicó un mensaje de su hija donde argumentaba las razones por las que decidió volver.

La publicación el presidente señala: “Mi hija regresa. bien”.

“Dejar el país donde uno nació, creció y construyó su vida, es una de las cosas más complejas, sobre todo cuando los motivos no vienen de una voluntad propia. Pero peor aún es la soledad, la soledad es uno de los peores sentimientos que el ser humano debe de afrontar. Por más que le huya tarde o temprano llegará y no se puede evitar”, dice el mensaje de Antonella Petro.

Más adelante, la hija menor del mandatario explicó las razones que la motivaron a volver al país.

“Huir nunca será la solución a los problemas. Es de cobardes dejar a solas a las personas que uno quiere cuando más lo necesita y más cobarde aún, cuando la razón es influenciada por personas externas, que no hacen parte de mi entorno, las cuales importancia no tendría que tener”.

Finalmente, Antonella explicó que volvió para terminar sus estudios.

“Por esta razón es que he decidido volver a Colombia a terminar mis estudios. No dejaré a las personas que quiero a solas por darle el gusto a gente sesgada. Para terminar quería agradecer a todas las personas que me apoyaron, a mi familia a mis amigos y a toda la comunidad de mi colegio”.

Cabe recordar que días atrás en medio de la posesión de la nueva defensora del Pueblo, Iris Marín, Gustavo Petro daba la noticia de su hija, añadiendo que se sentía “triste, vacío y desolado” tras la partida de Antonella.