Johanna Fadul sorprendió al aparecer con el ojo morado y otras lesiones en el cuerpo

Johanna Fadul es una destacada actriz colombiana que ha logrado consolidarse en la industria del entretenimiento gracias a su talento y versatilidad en la pantalla. Se dio a conocer por su participación en exitosas producciones televisivas, siendo uno de sus papeles más recordados el de Daniela Barrera en la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, donde interpretó a la hija del personaje de Catherine Siachoque. Esta actuación le permitió ganar notoriedad a nivel nacional e internacional.

A lo largo de su carrera, Fadul ha participado en otras importantes producciones como ‘Padres e hijos’, ‘Tu voz estéreo’ y ‘Operación Pacífico’, demostrando su capacidad para adaptarse a distintos géneros, desde el drama hasta la acción.

En el ámbito personal, Johanna Fadul está casada con el también actor y presentador Juan Sebastián Quintero. Juntos han formado una de las parejas más queridas del entretenimiento colombiano, mostrando una relación sólida y de apoyo mutuo.

Recientemente, la artista de 38 años sorprendió a sus miles de seguidores al aparecer con un ojo morado y otras supuestas lesiones en varias partes del cuerpo como la nariz, el labio superior y una de sus extremidades inferiores, pero sin revelar detalles de lo que le pasó.

Ante las críticas que recibió, Johanna decidió utilizar sus redes para aclarar la situación y enviar un mensaje directo a quienes especularon sobre su estado físico y emocional.

“Oigan, a todos ustedes que tanto critican y creen saber de la vida de uno sin tener conocimiento real, les mando todo mi amor para que sus corazoncitos se llenen de luz”, expresó Fadul en un video.

Desmintió cualquier problema de autoestima, afirmando que una cirugía estética que se realizó hace más de un año fue una decisión basada en el amor propio y en su deseo de verse y sentirse mejor. “El hecho de haberme hecho una cirugía no significa que no me acepte, que no me quiera, que no me ame”, agregó.

Fadul también aprovechó la ocasión para compartir su rutina de autocuidado, que incluye meditación, una buena alimentación, ejercicio y descanso adecuado. “Amo tanto mi cuerpo que por eso le dedico todos los días tiempo para cuidarlo. No consumo sustancias, no bebo alcohol, no fumo, y me aseguro de darle las horas de sueño que necesita”, explicó la actriz. Finalmente, envió un mensaje a sus críticos, instándolos a practicar más amor propio y que más adelante relatará lo que le ocurrió.